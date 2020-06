Bí mật về các chuỗi điểm của Call of Duty: Mobile VN (Phần 1)

Có khá nhiều chuỗi điểm khác nhau với hiệu ứng và sức mạnh khác nhau, từ phát hiện đối phương, trực tiếp không kích mục tiêu đến đặt các thiết bị phòng thủ. Trong bài viết này, hãy cùng xem qua tất cả các chuỗi điểm mà Call of Duty: Mobile VN có và tác dụng của chúng nhé!

UAV: 400 điểm

Đây là một máy bay do thám được mở khóa khi game thủ đạt 400 điểm. Nó có tác dụng đơn giản nhưng rất hiệu quả là phát hiện ra vị trí của kẻ địch trên minimap, đem lại cho cả đội cơ hội phát hiện vị trí của đối phương và mai phục hoặc né tránh. Mức điểm yêu cầu thấp cộng thêm sự hữu dụng khiến cho UAV trở thành một trong những kỹ năng mà game thủ luôn mang theo trong quá trình “chiến” Call of Duty Mobile VN.

Tuy nhiên, đừng quá tin tưởng vào khả năng của chiếc UAV này: nó chỉ cho bạn biết kẻ địch đang ở đâu trên bản đồ, chứ không cho bạn biết hắn ở trên đầu hay dưới chân bạn. Vì vậy nên ngoài việc ghi nhớ vị trí mục tiêu, đừng quên đeo một chiếc tai nghe tốt để có thể phán đoán vị trí kẻ địch tốt hơn nhé!

Drone Truy Sát: 500 điểm

Đây là một “con” drone tự động tìm & tiêu diệt mục tiêu gần nhất bằng cách phát nổ ngay trên đầu chúng. Game thủ chỉ cần thả ra & nó sẽ tự làm phần việc của mình, đồng thời vụ nổ cũng gây sát thương kha khá trong một khu vực nhỏ, nên nếu phát hiện kẻ địch đang túm tụm để phòng thủ hay ở quá gần nhau, đừng ngại ngần kích hoạt chuỗi điểm này để kiếm số mạng hạ gục.

Điều bạn cần nhớ khi dùng kỹ năng này là dù drone có tốc độ cực nhanh, nó phát ra tiếng bíp bíp đặc trưng nên không ít game thủ có thể tránh khỏi vụ nổ của nó bằng cách nấp vào sau vật cản khi nghe được tiếng động này.

Thùng Tiếp Tế: 550 điểm

Thùng “thính” quen thuộc, chẳng có gì đáng chú ý ngoài việc nó thả xuống cho bạn một vật phẩm chuỗi điểm ngẫu nhiên. Nó có thể là bất kỳ thứ gì, từ UAV do thám đến chiếc VTOL đáng sợ. Địa điểm rơi của nó cực kỳ bắt mắt bởi bạn cần phải dùng pháo hiệu để đánh dấu, còn chiếc trực thăng chở thùng Airdrop này đến với bạn có thể bị bắn hạ bằng các loại vũ khí hạng nặng trong Call of Duty: Mobile VN.

Tên Lửa Định Vị: 700 điểm

Khi kích hoạt chuỗi điểm này, bạn sẽ chuyển từ góc nhìn của nhân vật sang góc nhìn của quả tên lửa được phóng từ trên cao. Trong trạng thái này, game thủ có thể điều khiển hướng và tốc độ của quả tên lửa để gây sát thương lớn nhất cho kẻ địch (được đánh dấu bằng khung vuông đỏ).

Tuy nhiên cũng như Drone Truy Sát, Tên Lửa Định Vị có thể bị né tránh bằng cách nấp vào trong nhà hoặc các vật cản. Nhân vật của bạn cũng hoàn toàn không có khả năng chống cự khi đang điều khiển quả tên lửa này dù khoảng thời gian đó rất ngắn.

Counter-UAV: 600 điểm

Nếu như UAV giúp bạn phát hiện vị trí của kẻ địch trên bản đồ thì Counter-UAV sẽ gây nhiễu bản đồ của đối thủ. Nó cũng có thể vô hiệu hóa luôn UAV của đối phương và buộc chúng chỉ có thể dựa vào những gì mình thấy trên màn hình cũng như tiếng động xung quanh, nên nếu khéo léo sử dụng Counter-UAV, bạn có thể đánh lén đối phương mà không bị mai phục.

Pháo Phòng Không: 850 điểm

Đây thật ra là tên lửa chứ không phải pháo. Nó là thứ có khả năng bắn hạ tất cả các loại chuỗi điểm biết bay (UAV, Counter-UAV, trực thăng thả Thùng Tiếp Tế…) nên cùng với Súng Phòng Thủ, đây là một chuỗi điểm mà các tay bắn tỉa nên đem theo để tránh việc bị kẻ địch chơi xỏ bằng Drone Truy Sát. Hơi tiếc là nó không bắn hạ được Tên Lửa Định Vị, nên bạn sẽ vẫn phải đề phòng kẻ địch làm thịt mình bằng chuỗi điểm này.

Chú ý rằng bạn cần phải bảo vệ Pháo Phòng Không bởi nó chỉ có thể khóa và bắn các mục tiêu biết bay, chứ hoàn toàn không thể bắn hạ kẻ địch trên mặt đất. Vì vậy nên bạn đừng ngạc nhiên khi bạn dùng Pháo Phòng Không và thấy nó chẳng hó hé gì khi kẻ địch xuất hiện trước mặt mình.

Trên đây là 6 chuỗi điểm đầu tiên mà Call of Duty: Mobile VN giới thiệu đến người chơi. Ở phần tiếp theo, sẽ là thông tin của 5 chuỗi điểm đã được xuất hiện trong game & thêm 2 chuỗi điểm chưa ra mắt. Hi vọng rằng đây sẽ là những thông tin hữu ích dành cho người chơi Call of Duty: Mobile VN.