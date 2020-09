Có đến tận 5 quán quân cho hai cuộc thi tài năng của Perfect World VNG

Cùng lấy cảm hứng từ ca khúc Fly with me, nếu ở TikTok Challenge game thủ sẽ được "bung lụa" với những video nhờ hiệu ứng biến hóa lấy cảm hứng dựa trên nhân vật Vũ tộc thì Cover Contest: Fly with me là cơ hội để người chơi thể hiện tài năng nghệ thuật ca, hát, nhảy, múa, nhạc cụ... Sau gần một tháng khởi tranh với số lượng lên đến hàng chục ngàn bài thi, Ban tổ chức đã tìm ra 5 chủ nhân đích thực cho ngôi vị quán quân ở các hạng mục tương ứng.

TikTok Dance Challenge - Đơn giản, ngắn gọn nhưng in đậm dấu ấn cá nhân

3 giải cao nhất của cuộc thi TikTok Challenge ứng với 3 hạng mục: Video có lượt xem nhiều nhất, video có lượng thả tim nhất và giải nhất do Ban Giám Khảo bình chọn. Chỉ bằng video ngắn chưa đến 15 giây, các thí sinh đã thực sự thuyết phục được khán giả lẫn Ban Giám Khảo bởi sự đầu tư, trau chuốt về cả hình ảnh lẫn nội dung. Đồng thời cũng thể hiện nét duyên dáng, đáng yêu của game thủ, cụ thể là cộng đồng người chơi Perfect World VNG.

Cường Kiddo – Top 1 video có lượt xem nhiều nhất (162.000 lượt) với bài dự thi sáng tạo và hài hước

Cô nàng Hương Lý đáng yêu là chủ nhân của video có lượng thả tim cao nhất (hơn 7.000)

Sự đầu tư về phần hình ảnh của Ji Nhiên (đôi tai nhọn đặc trưng của các nhân vật ingame) đã giúp cô nàng chinh phục được Ban Giám Khảo, xứng đáng với kết quả Giải nhất do Ban Giám Khảo bình chọn

Cover Contest: Fly with me - Khi tài năng là không giới hạn

Khuyến khích và khai phá tài năng ở lĩnh vực nghệ thuật của người chơi là mục tiêu của cuộc thi Cover Contest: Fly with me. Ở đó, game thủ Perfect World VNG trên khắp mọi miền tổ quốc đã thể hiện kỹ năng ca, hát, nhảy, múa, nhạc cụ... của mình bằng việc remake ca khúc Fly with me. Các thí sinh được thoải mái thử sức sáng tạo từ việc quay MV truyền thống cho đến lồng ghép hình ảnh ingame, viết nên câu chuyện riêng về thế giới hoàn mỹ của chính họ.

Giải nhất hạng mục “Ca hát” thuộc về DuyZuno - chàng game thủ với giọng hát nội lực đã thực sự mang đến cho khán giả phút giây thưởng thức âm nhạc trọn vẹn

Ở hạng mục “Tài năng khác”, TiFung xuất sắc đăng quang nhờ bước nhảy điêu luyện. Sức hút toát lên từ sự tự tin và vẻ điển trai của anh chàng làm khối nàng phải xốn xang

Kết quả chi tiết của hai cuộc thi TikTok Dance Challenge và Cover Contest: Fly with me được cập nhật chi tiết trên fanpage chính thức của Perfect World VNG.

Perfect World VNG là tựa game MMORPG do VNG phát hành, "hớp hồn” với chất lượng đồ họa đỉnh cao. Theo đánh giá của nhiều game thủ tại thị trường quốc tế, chất lượng hình ảnh thực tế của game có thể được xếp vào top những sản phẩm đẹp nhất trên nền tảng di động hiện nay. Bên cạnh các hoạt động ingame, Ban điều hành game không ngừng sáng tạo, mang đến các sân chơi, cuộc thi bổ ích để khuấy động và kết nối cộng đồng; tạo cơ hội để khai phá tài năng và khơi nguồn năng lượng tích cực của cộng đồng.