Cộng đồng game thủ quyên góp 2,7 triệu USD cho nghiên cứu ung thư

Trong vòng một tuần sự kiện Awesome Games Done Quick đã quyên góp được 2,7 triệu USD cho nghiên cứu ung thư, phần lớn số tiền này được quyên góp trong Halo 3

Sự kiện Games Done Quick là một trong những sự kiện từ thiện nổi tiếng nhất, đã quay trở lại thành công vào tuần trước với Awesome Games Done Quick 2021. Năm ngoái, Summer Games Done Quick 2020 đã quyên góp được 2,3 triệu USD.