Đã có hơn 15 triệu người chơi tham chiến Call of Duty: Warzone

Ra mắt vào rạng sáng ngày 11.03 (giờ Việt Nam), Call of Duty: Warzone đã tạo nên cơn sốt không hề nhỏ trong cộng đồng game thủ toàn cầu. Trò chơi được chú ý bởi sở hữu cấu trúc đồ họa và gameplay đỉnh cao của Call of Duty: Modern Warfare, nhưng lại hoàn toàn miễn phí. Chỉ trong 24 giờ đầu tiên, Call of Duty: Warzone thu hút 6 triệu game thủ, phá vỡ thành tích trước đó của những đối thủ trực tiếp như Apex Legends, PUBG, Fortnite...

Dù vậy, sức hút của Call of Duty: Warzone vẫn chưa dừng lại. Theo thống báo chính thức từ Activision, số người chơi tham chiến vào tựa game đã tăng lên 15 triệu sau 48 giờ.