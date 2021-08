Đại dịch COVID-19 và những thay đổi ở vùng sa mạc Black Desert

Sau khi những bệnh nhân đầu tiên nhiễm một loại virus Covirona kì lạ trở về từ chuyến thám hiểm ở Pháo đài Atoraxxion xa xôi tăng ngày một nhiều hơn, một lệnh giới nghiêm đặc biệt được đưa ra từ phía giai cấp cai trị khiến cho cuộc sống của cư dân vùng sa mạc Black Desert vốn đã khắc nghiệt nay càng thêm khó khăn chồng chất, dịch bệnh COVID-19 từng chút một ảnh hưởng lên nền kinh tế trong game và góp phần không nhỏ trong việc định hình lại trật tự thế giới Black Desert.

Sức mua giảm, lượng hàng cung ứng tăng đột biến ở phiên giao dịch ngày 31.7, thị trường biến động liên tục khiến một vài mặt hàng cao cấp như dây chuyền Vàng cấp độ TET (+19) Laytenn hoặc Ogre Ring từng chạm mốc ở mức giá 15 tỉ đồng Silver thì ngay lúc này, cũng đang dần trượt giá giảm về mốc dưới 5 tỉ, sụt giảm hơn 70% giá trị so với thời điểm đầu năm 2020. Đây là kết quả có thể dự đoán được khi mà phía nhà phát hành liên tục tung ra những sự kiện trong Black Desert nhằm làm mới nội dung cho người chơi, nhưng cũng đồng thời gián tiếp làm tụt giá khá nhiều loại trang sức phụ kiện quý hiếm, dù cho thị trường chỉ vừa được phục hồi nhẹ nhàng cách đây vài tháng sau Mùa giải mùa Đông 2020. Đơn giản là giờ đây, ai cũng có thể làm ra một sản phẩm cùng loại, người chơi mới cũng không mấy mặn mà với việc nâng cấp vật phẩm từ Chợ nữa trong khi họ có thể nhận chúng miễn phí - thậm chí là trang sức cấp độ PEN (+20).

Là một trong những người bị ảnh hưởng kinh tế nặng nề từ đại dịch, anh SarkZKalie - xuất thân là nông dân chăn rau phối ngựa lâu năm, nay đã đổi nghề và chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp cho hội nghệ nhân đu dây không đu đỉnh - một hội nhóm gian thương "lương thiện lành", cung ứng và nâng cấp trang bị Blackstar cho thị trường. Đối với những bạn có nhân phẩm sinh ra ở vạch đích, may mắn một cách kì lạ thì việc kiên trì nâng cấp trang sức "một phát ăn ngay - tích cực đu dây - vận may sẽ tới" có lẽ không được áp dụng trong trường hợp này... sự may mắn của bạn tạm thời bị nhà phát hành “bóp” nhẹ.

Hình ảnh so sánh chỉ số lớp nhân vật Sorceress khi được mặc set trang sức Tuvala và set trang sức Capotia, đều ở cấp độ PEN (+20). Việc có thêm nhiều điểm AP từ set Capotia giúp người chơi nện nâu mắt quái vật ở những bãi yêu cầu chỉ số từ AP 230 trở lên hơn so với việc chỉ sử dụng mỗi bộ set Tuvala.

"Thuyết âm mưu mà tôi có thể nghĩ ra được lúc này, đó là Pearl Abyss cố ý nhưng không cố tình can thiệp vào game. Nhưng đây có lẽ là cách tốt nhất để họ ngầm hỗ trợ người chơi mới tiếp cận với game hơn, rút ngắn khoảng cách giữa người chơi mới và người chơi lâu năm. Việc hoàn thành Mùa giải thi đấu giúp bạn dễ dàng đạt được mốc sức mạnh tối thiểu là 240 AP (chỉ số tấn công) và 300 DP (chỉ số phòng thủ ), đảm bảo tổng điểm trang bị đạt mốc từ 540 điểm gear-score trở lên, cái mà trước đây có thể tốn hàng chục tỉ Silver và nhiều năm cày cuốc” - trích lời chia sẻ từ anh Beke, nghệ nhân barter đục lủng thuyền.

Hơn bao giờ hết, người chơi mong đợi những chuyển biến tích cực cũng như những phản hồi thiện cảm từ phía nhà phát hành trong thời gian sắp tới.

Dưới đây là những điểm sáng đáng chú ý trong thông báo mới nhất được phía nhà phát hành Pearl Abyss đưa ra vào sáng ngày 11/8 vừa qua:

- Giới thiệu hệ thống kĩ năng thức tỉnh cho lớp nhân vật Corsair

- Sửa lỗi, cải thiện và bổ sung một vài chức năng in-game

- Tăng giá trị Silver khi bán rương trang phục Premium và Succession

- Tăng số lượng đá Cron và Advice of Valk trích xuất từ trang phục

- Người chơi giờ đây có thể kết thúc mùa giải sớm hơn, thay vì chờ tới hết ngày 29/9

Corsair là lớp nhân vật mới nhất xuất hiện vào thời điểm khởi động Mùa giải mùa Hè 2021. Đây là lớp nhân vật có lối chiến đấu khá kì lạ, hiệu ứng kĩ năng lại vô cùng màu mè rực rỡ. Cô thậm chí có thể vừa di chuyển chiến đấu vừa bay nhảy lướt sóng trên đất liền... y như là đang dưới nước. Vũ khí thức tỉnh mới của cô nàng được gọi là Patraca, một sự kết hợp độc đáo giữa súng pistol và kiếm cong đậm chất liệu thuỷ thủ đại dương. Sức mạnh thực sự của cô nàng này vẫn chưa được hé lộ, nhưng trong lúc đang chiến đấu mà có thể triệu gọi được cả một biệt đội hải ly ra bắn cannon làm trò hề cho cô nàng thuyền trưởng, tôi đề cao tính giải trí khá vui nhộn này.

Lớp nhân vật mới và bộ kĩ năng mới mẻ này có thể không làm hài lòng hết tất cả người chơi Black Desert nhưng nếu bạn không muốn, bạn vẫn có thể sử dụng vật phẩm Mảnh vỡ thời gian từ NPC Fughar để chuyển đổi toàn bộ điểm kinh nghiệm chiến đấu, level của nhân vật từ mùa giải này sang một lớp nhân vật khác yêu thích phù hợp hơn mà vẫn không bị mất đi set trang bị Tuvala đang sử dụng hiện tại.

Lưu ý rằng, Mùa giải mùa Hè 2021 này cũng là mùa giải thi đấu cuối cùng mà nhà phát hành tặng miễn phí phụ kiện trang sức cấp PEN (+20) Capotia cho người chơi. Rất tiếc là hiện tại không có bất cứ mã gift code coupon nào được chia sẻ trong bài viết hôm nay.