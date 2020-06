Đạo diễn Chernobyl tham gia dự án phim truyền hình The Last of Us

Theo thông tin mới nhất đã được chính Johan Renck, ông đã chính thức nhận lời tham gia vào dự án phim truyền hình chuyển thể từ game The Last Of Us - được HBO và Naughty Dogs phối hợp sản xuất. Với sự xuất hiện của Johan Renck, loạt phim The Last Of Us đánh dấu sự tái hợp của cặp đôi làm nên thành công cho loạt phim Chernobyl: Johan Renck (đạo diễn) và Craig Mazin (biên kịch).

Tuy nhiên, theo Johan Renck vai trò chủ yếu của ông trong dự án The Last Of Us sẽ là nhà sản xuất, và chỉ đạo diễn một số tập phim nhất định. Trong đó, ít nhất tập đầu tiên của The Last Of Us nằm trong danh sách này.

Sự góp mặt của cả Johan Renck lẫn Craig Mazin dĩ nhiên là tin vui cho cộng đồng Sự góp mặt của cả Johan Renck lẫn Craig Mazin dĩ nhiên là tin vui cho cộng đồng game thủ, bởi TV Series Chernobyl do bộ đôi này thực hiện đã trở thành cú "hit" toàn cầu, nhận được đánh giá rất cao từ người xem. Ngoài ra, phong cách và lối dẫn chuyện của Chernobyl cũng được đánh giá là khá phù hợp với cốt truyện gốc của The Last Of Us.

Hiện tại, thông tin về diễn viên chính thức lẫn ngày phát sóng của TV Series The Last Of Us vẫn chưa được công bố.