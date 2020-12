Doom ra mắt bản cập nhật trên console và di động do game thủ thực hiện

Ra mắt vào thập niên 80 đến nay, Doom không chỉ là một trò chơi mang tính biểu tượng có vị trí vững chắc trong lịch sử game mà nó còn có cộng đồng mạnh nhất mọi thời đại. Số lượng các phiên bản sửa đổi do fan thực hiện là đáng kinh ngạc. Mới đây, một phiên bản game do fan thực hiện sẽ được phát hành chính thức dưới dạng tiện ích bổ sung miễn phí cho bản phát hành lại của Doom & Doom 2.

Không giống như hầu hết các dự án của fan của các game khác đa phần bị chính các công ty phát triển hoặc xuất bản yêu cầu gỡ bỏ, riêng Doom thì lại khác. Các phiên bản do game thủ thực hiện đã xuất hiện rất nhiều trong những năm qua, đến mức nó thực sự trở thành một meme. Các game thủ tha hồ đưa hình ảnh trò chơi lên mọi loại thiết bị, từ que thử thai đến Nintendo Game & Watch mới.

Một số phiên bản do fan thực hiện thực sự gây được tiếng vang, thậm chí còn lọt vào mắt xanh của nhà xuất bản Bethesda. Doom Zero sử dụng công cụ của tựa game gốc và bổ sung 32 cấp độ mới, theo đó sẽ mang đến "những thử thách sẽ khiến các Slayer dày dạn kinh nghiệm phải ngả mũ". Bản mod do nhà phát triển Christopher Golden tạo ra, được phát hành vào năm ngoái để đánh dấu kỷ niệm 25 năm của Doom 2. Giờ đây, nó sẽ chính thức được cập nhật dưới dạng tiện ích bổ sung miễn phí, có thể tải xuống cho những người đã mua bản phát hành lại trên các nền tảng console, di động hoặc PC của Doom & Doom 2.

Golden đã phát triển bản mod này trong 2 năm, vì vậy có thể thấy những nỗ lực của anh ấy được công nhận là rất tuyệt. Trò chơi không chỉ sử dụng lại những gì Doom đã có mà còn thêm vào quái vật, trùm, âm thanh và âm nhạc mới.