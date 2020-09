'Đột Kích Web' Crossfire Zero bất ngờ thông báo đóng cửa

Kể từ khi được Smilegate giới thiệu, Crossfire Zero – phiên bản Đột Kích trên nền web - đã chiếm được cảm tình từ cộng đồng game thủ đam mê game bắn súng. Được biết, với sản phẩm này, Smilegate định hướng phát triển lối chơi chú trọng đến sinh tồn.

Tính chất kịch tính và hấp dẫn được thể hiện thông qua các mode đấu sinh tồn sẽ thể hiện rõ nhất khi game thủ chọn lựa nhân vật và bước chân vào chiến trường. Bên cạnh đó, Crossfire Zero tiếp tục phát triển dựa trên tính năng, mode đấu cũng như hệ thống nhân vật, kho vũ khí từ bản Client nhưng có những điều chỉnh và nâng cấp nhất định để mang đến điều mới mẻ cho cộng đồng game thủ.

Trò chơi này đã mở cửa tại nhiều quốc gia Đông Nam Á và được game thủ đón nhận nồng nhiệt. Phiên bản Việt Nam do VTC Online phát hành cũng được kỳ vọng là bom tấn mùa hè 2020, tuy nhiên chỉ sau hơn 3 tháng hoạt động, Crossfire Zero đã đăng tải thông báo dừng dịch vụ khiến cộng đồng người chơi ngỡ ngàng.

Cụ thể, Crossfire Zero sẽ đóng các máy chủ vào ngày 28.10 sắp tới, cổng nạp tiền cũng đã được đóng từ ngày 28.9 vừa qua. Dù nhà phát hành không công bố lý do dẫn tới việc "chết yểu", thế nhưng đa phần game thủ Crossfire Zero đều cho rằng việc bị hack/cheat tràn lan ngay từ khi ra mắt đã dẫn đến kết cục này của trò chơi.