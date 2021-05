Game mobile Phong Khởi Trường An tặng iPhone 12 cho gamer đăng ký sớm

Phong Khởi Trường An là dự án game mobile chủ đề kiếm hiệp mới sắp được nhà phát Funtap cho ra mắt người chơi vào tháng 5.2021 này. Được biết trong thời gian trước thì sản phẩm này cũng đã được Funtap cho thử nghiệm dưới cái tên Thiên Mệnh Trường An và đạt được rất nhiều sự ủng hộ từ phía cộng đồng

Phong Khởi Trường An được lấy cảm hứng từ siêu phẩm truyền hình Trường An 12 Canh Giờ rất nổi tiếng tại thị trường Trung Quốc. Lấy bối cảnh là lễ hội Thượng Nguyên năm thứ ba của Thiên Bảo Hoàng đế Huyền Tông – thời kỳ hoàng kim của nhà Đường. Phong Khởi Trường An đã thành công tái hiện lại một Trường An đang lâm vào hiểm cảnh, mà ở đó người chơi sẽ được tự do khám phá và phiêu lưu trong kinh thành rộng lớn, thực hiện các nhiệm vụ để phá tan âm mưu hủy diệt thành Trường An của quân phiến loạn.

Game mobile Phong Khởi Trường An sở hữu lối chơi độc đáo, khác biệt khi cho phép người chơi tự do biến tấu và phát triển hệ thống kỹ năng đa dạng với hiệu ứng kỹ năng đẹp mắt, sống động. Không chỉ có vậy, game mobile này còn cho phép game thủ tự do thể hiện kỹ năng cá nhân, sự gắn kết, giao lưu rộng rãi bởi hàng loạt hoạt động liên server đặc sắc.

Mới đây, Phong Khởi Trường An đã bất ngờ xuất hiện trên App Store và Google Play tại mục đăng ký trước. Bên cạnh đó, các game thủ yêu thích cũng có thể đăng ký trò chơi ngay tại trang chủ.

Khi tham gia đăng ký sớm game mobile Phong Khởi Trường An, game thủ có thể giành lấy cơ hội nhận được hàng loạt quà tặng vô cùng giá trị. Tiêu biểu có thể kể đến như như iPhone 12, tai nghe AirPods 2 cùng hàng trăm quà tặng hiện vật và hàng trăm nghìn giftcode siêu xịn để hỗ trợ cho việc cày cuốc khi game ra mắt.