Game thủ có thể chơi Far Cry 6 chất lượng 4K trên PS5, PS4 Pro

Far Cry 5 trước đây đã hỗ trợ độ phân giải 4K trên PC và các máy chơi game mới hơn như PS4 Pro và Xbox One X, nhưng với thế hệ phần cứng mới sắp ra mắt cho Far Cry 6, người chơi đang tự hỏi nó sẽ thích nghi như thế nào.

Trong đoạn trailer Far Cry 6, game thủ đã phát hiện ra một số chú thích thú vị ở cuối video nói rằng chất lượng 4K Ultra HD sẽ chỉ có trên Xbox One X và Xbox Series X, và chế độ hình ảnh chất lượng cao HDR sẽ có thể có trên Xbox One S và các máy chơi game mới hơn. Điều này dẫn đến sự hoang mang từ những người chơi trên PlayStation về việc liệu máy chơi game của họ có tương thích 4K với Far Cry 6 hay không. Ubisoft đã đưa ra phản hồi cho biết Far Cry 6 sẽ hỗ trợ 4K trên PS5, Ps4 Pro và PC đã giúp game thủ yên tâm rằng PS4 hiện tại và PS5 thế hệ tiếp theo sẽ có thể xử lý hình ảnh bậc cao nhất cho Far Cry 6.