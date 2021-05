Game thủ sắp được chạm tay đến Prince of Persia: The Sands of Time Remake

The Prince of Persia: The Sands of Time Remake đã được công bố vào tháng 9.2020 và hứa hẹn mang đến cho người hâm mộ một cách khác để trải nghiệm tựa game kinh điển nổi tiếng của trò chơi gốc. Mặc dù đã có nhiều phần của Prince of Persia đã ra đời lấy cảm hứng từ phần này, nhưng Sands of Time thường được coi là một trong những phần hay nhất mà của dòng game.

Thông tin từ Ubisoft đã xác nhận rằng họ vẫn đang phát triển Prince of Persia: The Sands of Time Remake. Nếu mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch, trò chơi sẽ được phát hành trước khi kết thúc năm tài chính này, có nghĩa là người hâm mộ có thể được chạm tay vào tựa game này trước tháng 4.2022.

Có hai yếu tố chính có khả năng góp phần vào sự trì hoãn của Prince of Persia: The Sands of Time Remake. Yếu tố đầu tiên trong số những yếu tố này là đại dịch COVID-19 , một sự kiện chưa từng có tiền lệ đã ảnh hưởng đến nền công nghiệp game trên toàn thế giới . Một báo cáo thậm chí còn tuyên bố rằng 44% nhà phát triển đã bị trì hoãn lịch ra mắt game của họ do COVID-19. Ngoài ra, cũng có nhiều lời chỉ trích về đồ họa của Prince of Persia: The Sands of Time Remake khi nó lần đầu tiên được tiết lộ đã khiến nhà phát triển phải cải tiến chất lượng hình ảnh của trò chơi. Có thể những thay đổi đó vẫn đang được thực hiện.

Bất chấp điều đó xảy ra, người hâm mộ cuối cùng cũng sẽ có thể chơi Prince of Persia: The Sands of Time Remake vào khoảng thời gian trước tháng 4.2022. Đó là một thời gian khá dài để chờ đợi vì trò chơi đã được cho là đã ra mắt nếu không có những lần trì hoãn trước đó, nhưng hy vọng thời gian thêm đó sẽ cho nhà phát triển cơ hội để làm cho Prince of Persia: The Sands of Time Remake trở thành một trải nghiệm thực sự tuyệt vời.