Garena Free Fire hợp tác với Bộ đôi DJ Dimitri Vegas & Like Mike

Về DJ Dimitri Vegas & Like Mike Fan hâm mộ trên toàn quốc của nhạc điện tử biết đến Dimitri & Mike Thivaios với tư cách là bộ đôi anh em “Dimitri Vegas và Like Mike” và đại sứ của lễ hội âm nhạc Tomorrowland trên toàn thế giới. Bộ đôi DJ là ngôi sao trong làng nhạc điện tử và đã nhận được sự yêu mến của người hâm mộ toàn cầu. Từ việc trở thành bộ đôi đầu tiên giành được ngai vàng DJ số 1 thế giới tại cuộc bình chọn Top 100 DJs danh giá vào năm 2015 của tạp chí DJ Mag , hai người đã giành lại ngôi vương một lần nữa vào năm 2019 và nằm trong top 2 trong bảy năm liên tiếp. Thu hút hơn 25 triệu người hâm mộ trên các mạng xã hội , với khoảng 160 buổi diễn trên toàn cầu mỗi năm, cùng với hàng tỷ lượt stream và xem video về các buổi biểu diễn live và video âm nhạc đỉnh cao. Đồng thời, bộ đôi DJ điều hành một trong những hãng thu âm mang tính biểu tượng nhất trong bối cảnh là Smash The House và sản xuất một số bản thu âm điện tử quan trọng nhất trong thập kỷ qua, bao gồm sự hợp tác với những tên tuổi như Ne-Yo, Armin van Buuren, Hans Zimmer, Martin Garrix, Diplo, Paris Hilton, Fatboy Slim, Steve Angello, Natti Natasha, Afrojack, David Guetta và Wiz Khalifa. Có thể nói hai anh em DJ là hai trong số những nghệ sĩ bận rộn nhất trong ngành âm nhạc và đã chứng minh rằng khi cùng nhau, họ có thể thống trị sàn nhảy trên toàn thế giới.