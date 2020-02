Giải đấu 3 triệu USD của Rainbow Six: Siege sẽ khai mạc vào 07.02

Bắt đầu từ ngày 07.02 đến 16.02, 16 đội tuyển hàng đầu của tựa game bắn súng Rainbow Six: Siege sẽ tề tựu tại nhà thi đấu 10.000 chỗ ngồi Place Bell (Quebec, Canada), cùng tranh tài để tìm ra nhà vô địch Six Invitational 2020. Đây được xem là giải đấu quy mô bậc nhất của Rainbow Six: Siege , và là một trong những hoạt động eSports hoành tráng nhất của nhà phát hành game Ubisoft.

Nhìn chung, thành phần các đội tuyển tham dự Six Invitational 2020 đều là những thương hiệu đã quen thuộc với cộng đồng game thủ toàn cầu như Team SoloMid, Natus Vincere, Team Liquid, G2 Esports, Fnatic... Tổng giải thương dành cho giải đấu lần này đã chính thức cán mốc 3 triệu USD (tương đương gần 70 tỉ Đồng).