Giải đấu MGA Valorant các trường Đại học mùa 1 chính thức bắt đầu

Chương trình MGA sẽ được tổ chức rộng rãi tại Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Singapore và Indonesia, đem đến cơ hội đồng hành cho các fan của thể thao điện tử thi đấu trong tựa game bắn súng góc nhìn người thứ nhất nổi tiếng của Riot Games, Valorant.

Chương trình đồng hành cùng giải đấu MGA Valorant sẽ bắt đầu từ tháng 7 kéo dài đến tháng 11.2021 và hợp tác cùng các đối tác như ESL Gaming, The Gaming Company, One Up esports, Riot Games và VNG.

“MSI tổ chức chương trình MGA thành công khắp mọi nơi trên thế giới trong nhiều năm, bao gồm tại Mỹ, Nga, và Trung Quốc, đem đến cho người chơi, bất kể là chuyên hay không chuyên, một sân khấu để cạnh tranh với những người giỏi nhất và toả sáng. Đó là mục tiêu của Giải đấu các trường Đại học MGA khi đem đến cho người chơi ở lứa tuổi còn học ở các trường Đại học và Cao đẳng cơ hội để tham gia trực tiếp vào thế giới kỳ diệu của Thể thao điện tử,” ông Sam Chern, Phó giám đốc Marketing của MSI cho biết.

“Chúng tôi vui mừng tổ chức chương trình MGA tại khu vực Đông Nam Á lần đầu tiên và trông đợi vào tiềm năng phát triển cộng đồng Thể thao điện tử ở khu vực này. Là nhà tiên phong trong lĩnh vực game toàn cầu, MSI là một trong những nhãn hiệu đáng tin cậy nhất dành cho game và Thể thao điện tử. Chúng tôi cống hiến đến người chơi Giải đấu các trường Đại học MGA để hỗ trợ các game thủ đang lên của khu vực Đông Nam Á và cũng là cách để chúng tôi đền đáp cộng đồng.” ông Tim Lee, Giám đốc kinh doanh khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương (Indo-Pacific Regional GM)

Phân bố giải thưởng - Hạng 1: 25 triệu đồng

- Hạng 2: 15 triệu đồng

- Hạng 3-4: 5 triệu đồng

- Hạng 5-8: 2,5 triệu đồng Ngoài ra, còn có phần thưởng cho các giải người chơi xuất sắc như:

- Màn trình diễn tốt nhất tại Vòng chung kết: 1 màn hình chơi

- 2 giải người chơi xuất nhất bầu chọn bởi cộng đồng: Ghế chơi game MSI MAGCH120X trị giá 5,95 triệu đồng - MVP giải đấu: 1 chiếc Laptop MSI GF66 Katana trị giá 30,99 triệu đồng- Màn trình diễn tốt nhất tại Vòng chung kết: 1 màn hình chơi game MSI MAG274QRF trị giá 12,95 triệu đồng- 2 giải người chơi xuất nhất bầu chọn bởi cộng đồng: Ghế chơi game MSI MAGCH120X trị giá 5,95 triệu đồng Đăng ký tham gia và thắng giải : https://www.msi.com/Landing/MGAUniversityChampionship MSI: https://.vn.msi.com/

MSI YouTube: https://www.youtube.com/user/MSIGamingGlobal

MSI Facebook: https://www.facebook.com/MSIGamingVietnam

MSI Instagram: https://www.instagram.com/msigaming/

MSI Twitter: https://twitter.com/msitweets Với khung chương trình tổng thể MGA cho giải đấu, chương trình ở mỗi quốc gia vẫn có tính độc lập để phục vụ tốt nhất cho người chơi mỗi nước. Chương trình bao gồm hai mùa và sẽ bám sát nhất lịch học của các trường tại địa phương nhất có thể. Với khung chương trình tổng thể MGA cho giải đấu, chương trình ở mỗi quốc gia vẫn có tính độc lập để phục vụ tốt nhất cho người chơi mỗi nước. Chương trình bao gồm hai mùa và sẽ bám sát nhất lịch học của các trường tại địa phương nhất có thể.

Ông Tim Lee cũng nói thêm: “Do dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng đến quá trình học cũng như thời gian của học kỳ, tôi hy vọng rằng sự tiếp diễn của MGA và giải đấu này sẽ đem đến cảm giác cuộc sống vẫn bình thường cho hầu hết các game thủ.”