Hàng loạt game PS4 'bom tấn' đang được giảm giá mạnh

Có thể kể đến những cái tên nổi bật như Assassin's Creed Odyssey (giảm còn 15 USD), Death Stranding (36 USD), Monster Hunter World $15 (USD)... Ngoài ra, dịch vụ PS Plus cũng được giảm giá trong giai đoạn này.

A Plague Tale: Innocence -- $25 ($50)Assassin's Creed Odyssey -- $15 ($60)Battlefield V Year 2 Edition -- $25 ($50)Borderlands 3 -- $30 ($60)Call of Duty: Modern Warfare Battle Pass Edition -- $64 ($80)Control -- $36 ($60)Crash Team Racing Nitro-Fueled -- $24 ($40)Days Gone -- $20 ($40)Dead or Alive 6 -- $24 ($60)Death Stranding -- $36 ($60)Devil May Cry 5 -- $19.79 ($60)Dragon Ball FighterZ -- $15 ($60)Far Cry 5 -- $15 ($60)Far Cry New Dawn Deluxe Edition -- $20 ($50)FIFA 20 -- $24 ($60)GTA 5 Premium Edition -- $15 ($30)Hitman 2 Gold Edition -- $30 ($100)Jump Force -- $30 ($60)Marvel's Spider-Man GOTY Edition -- $20 ($40)Monster Hunter World -- $15 ($30)Monster Hunter World Iceborne -- $30 ($40)Monster Hunter World Iceborne: Master Edition -- $40.19 ($60)Overwatch Legendary Edition -- $19.79 ($60)Rainbow Six Siege Deluxe Edition -- $10 ($40)Resident Evil 2 -- $19.79 ($60)Sekiro: Shadows Die Twice -- $39 ($60)The Witcher 3: Wild Hunt -- $12 ($40)Wolfenstein II: The New Colossus -- $19.79 ($60)