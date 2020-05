Hãy giúp chiến đấu chống Covid-19 với máy tính của bạn

Sau hàng loạt tin đồn, bộ ba trò chơi Mafia sẽ chính thức tái xuất với diện mạo mới, hỗ trợ cả ba nền tảng PS4, Xbox One và PC. Trong đó, Mafia 1 Remake được xem là trung tâm của sự chú ý, và được dự đoán là một trong những cái tên "đình đám" nhất trong giai đoạn cuối năm 2020.

Minh chứng xác thực nhất chính là việc các hot streamer Việt như ViruSs, Hà Tiều Phu, Ngân Sát Thủ, Tuấn Tiền Tỉ,… đều phải chơi một lần cho thỏa mãn. Hay mới nhất là Han Sara - cô nàng đang thu hút với hit mới Let Me Go cũng đã chọn Cổ Mộ phái để đồng hành cùng tựa game này.