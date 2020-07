Headmaster Kel’Thuzad là quân bài legendary 5 mana có giá trị 4/6 cùng keyword Spellburst. Nếu lá bài phép của người dùng kích hoạt Spellburst của Kel’Thuzad sẽ phá hủy bất kỳ quân lính nào và bạn sẽ được triệu hồi nó. Nhờ vậy người chơi có thể kết hợp với những lá bài phép có khả năng dọn bàn tốt để vừa quét sạch bài đối phương cũng như triệu hồi lính cho bàn cờ của mình.

Spellburst là keyword mới được giới thiệu tại bản mở rộng Scholomance Academy. Những quân lính sở hữu keywork này sẽ kích hoạt hiệu ứng khi người chơi lần đầu sử dụng lá bài phép trong lượt.

Headmaster Kel’Thuzad là lá bài dựa theo nhân vật nổi tiếng trong thế giới World of Warcraft. Kel’Thuzad được xem là một trong những phù thủy mạnh mẽ nhất tại Azeroth. Mặc dù Kel'Thuzad ban đầu rất có thiện chí và là thành viên của Kirin'Tor, nhưng sự quan tâm của hắn ta dành cho phép thuật tối đã khiến nhân vật này bị trục xuất. Điều này khiến Kel'Thuzad sáng tạo nên đội quân Cult of the Damned phục vụ Lịch King.