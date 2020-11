Khởi tranh giải đấu cộng đồng Call of Duty: Mobile Tournament

Với khẩu hiệu “Kẻ Bất Bại không ngại đương đầu”, Call of Duty: Mobile Tournament đem tới cho cộng đồng game thủ Việt một bầu không khí tươi mới và cạnh tranh trên nền tảng giải đấu eSports chuyên nghiệp.

Toàn bộ thể thức thi đấu và bộ luật của giải đấu dựa trên Call of Duty Mobile World Championship 2020 - giải đấu Call of Duty: Mobile lớn nhất năm do Activision tổ chức, quy tụ tám đội tuyển xuất sắc nhất thế giới cạnh tranh 750.000 USD tiền thưởng.

Call of Duty: Mobile Tournament sử dụng hình thức đấu loại trực tiếp thay vì lên-xuống hạng. Tại đây, nhà vô địch vượt qua tất cả mọi đối thủ sẽ xứng đáng với danh hiệu Kẻ Bất Bại cùng 30 triệu đồng tiền thưởng.

Trong ba ngày 17, 18 và 21.11, các đội tuyển đăng ký ghi danh thành công sẽ bước vào vòng loại - khởi đầu hành trình của những Kẻ Thách Đấu trong cộng đồng Call of Duty: Mobile VN.

Tất cả các đội sẽ bắt cặp với đối thủ ngẫu nhiên theo hình thức đấu loại trực tiếp (Bo3) trong ba chế độ chơi Đặt Bom, Chiếm Cứ Điểm và Tranh Đoạt. Sáu đội xuất sắc nhất vượt qua ba vòng đấu - lần lượt là Vòng loại 1, 2 và Vòng hồi sinh - sẽ ghi danh vào Vòng Tứ kết, diễn ra trong hai ngày 28-29.11.

Tại đây, họ sẽ được đều vào hai bảng đấu đã có sẵn hai teams khách mời là Oxygen Esports (đổi tên từ Good Genius) và ProGK - nhà vô địch và Á quân tương ứng tại giải Vô Địch Quốc Gia.

Call of Duty: Mobile Tournament đánh dấu màn chào sân của Oxygen Esports (OXG) - nhà vô địch CODM Việt Nam và nắm giữ kỷ lục chiến thắng 10/11 giải Đại chiến Clan.

Đây chính là cơ hội không thể tốt hơn để những Kẻ Thách Đấu thách thức Kẻ Bất Bại với thể thức thi đấu chuyên nghiệp hơn bốn vòng đấu trước đó.

Cụ thể, họ sẽ thi đấu vòng tròn tính điểm một lượt (Bo3) trong ba chế độ theo thứ tự Đặt Bom, Chiếm Cứ Điểm và Tranh Đoạt. Chỉ hai đội có thành tích tốt nhất mỗi bảng sẽ lọt vào Vòng Bán kết gói gọn trong ngày 4.12.

Đây cũng là lần đầu tiên một giải đấu Call of Duty: Mobile chính thức tại Việt Nam áp dụng format Double-Elimination (Nhánh Thắng-Nhánh Thua). Trong đó, hai đội nhất bảng sẽ được đặc cách tới thẳng Vòng 1 Nhánh Thắng, còn hai đội xếp nhì buộc phải loại nhau ngay từ sớm.

Hai cái tên cuối cùng còn sót lại sẽ tranh chấp ngôi vương Call of Duty: Mobile Tournament tại trận Chung kết (Bo5) vào ngày 06/12.

Giải đấu sẽ được phát sóng trực tiếp từ Vòng Tứ Kết đến Vòng Chung Kết trên trang fanpage Facebook và kênh YouTube chính thức của Call of Duty: Mobile VN.

Đặc biệt, đáp ứng nhu cầu của cộng đồng, BTC sẽ tổ chức thêm hạng mục thi đấu Battle Royale với tổng giá trị giải thưởng đạt 15 triệu đồng.

Sau bốn ngày mở đăng ký, từ 13/11, giải đấu Battle Royale đã nhận được hơn 140 đơn ghi danh hợp lệ. Nếu quan tâm, độc giả có thể đăng ký tham dự bởi hạn chót kéo dài đến hết ngày 20.11.

Áp dụng thể thức Solo (1v99), giải đấu Battle Royale bao gồm 15 trận đấu sinh tồn chia đều trong ba ngày 22.11, 01 & 2.12 vào lúc 17 giờ với ba phần thưởng khác nhau, cụ thể:

• Ngày 1 (22.11): Top 1 mỗi trận nhận 1 triệu đồng

• Ngày 2 (1.12): Người chơi nhiều kill nhất mỗi trận nhận 1 triệu đồng

• Ngày 3 (2.12): Top 1 và người chơi nhiều kill nhất mỗi trận nhận 500.000 đồng

BTC nhấn mạnh rằng đây vẫn sẽ là giải đấu dành cho game thủ trên 18 tuổi và nghiêm cấm các hành vi team up, gian lận, sử dụng iPad, tablet, phần mềm giả lập. Nếu bị phát hiện, người vi phạm có thể bị cấm vĩnh viễn khỏi hệ thống các giải đấu Call of Duty: Mobile chính quy do VNG tổ chức.