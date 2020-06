KOF AllStar VNG - Quyền Vương Chiến: đồ họa mãn nhãn, âm thanh huyền thoại

King of Fighter AllStar VNG - Quyền Vương Chiến (KOF AllStar VNG - Quyền Vương Chiến) đã chính thức ra mắt cộng đồng game thủ vào ngày 25.06 vừa qua, trước sự chờ đón của gần 600.000 game thủ tại riêng server Việt Nam. Vì thế, chẳng có gì ngạc nhiên khi chỉ trong 24 tiếng đồng hồ, 20 máy chủ được mở ra đã gần như đông nghẹt, báo động đỏ.

Có game thủ cho rằng, sự hấp dẫn của KOF AllStar VNG - Quyền Vương Chiến đến từ hệ thống tính năng đa dạng, nhiều hoạt động để tham gia. Người đam mê dòng game thẻ bài thì yêu thích bởi số lượng đấu sĩ trong game lớn, do có tới 3 cốt truyện được lắp ráp vào.

Dẫu vậy, hầu hết tất cả game thủ đều khẳng định, yếu tố chính tạo nên sự ấn tượng của KOF AllStar VNG - Quyền Vương Chiến, chính là sự chân thực của hệ thống đồ họa và chất lượng âm thanh thì "đã tai" vô cùng.

Mãn nhãn vẻ đẹp nhân vật, chiêu thức

Nếu là fan của King of Fighters, The Last Blade và Samurai Shodown, chắc hẳn chúng ta hiểu được cái “chất” của mỗi nhân vật trong 3 tựa game đối kháng này là ngầu như thế nào! Từ tạo hình nhân vật, hiệu ứng chiêu thức, thao tác di chuyển, tấn công,... tất cả đều phải thể hiện được phong thái của một đấu sĩ hàng đầu.

KOF AllStar VNG - Quyền Vương Chiến đã làm được điều này. Sản phẩm có những thiết kế khá chi tiết và cẩn thận về ngoại hình nhân vật. Từ phong cách chiến đấu đặc trưng của từng đấu sĩ, hiệu ứng ra chiêu cho tới những đoạn phim ngắn về từng nhân vật,... đều được khắc họa một cách chân thực nhất. Chính những yếu tố này giúp cho cái "chất" của 3 tựa game đối kháng được toàn vẹn trong KOF AllStar VNG - Quyền Vương Chiến.

Ở KOF AllStar VNG - Quyền Vương Chiến, chúng ta thấy một Kyo Kusanagi - nhân vật chính trong KOF với tính cách hóm hỉnh, vui nhộn nhưng lại rất "ngầu" khi bước vào mỗi trận chiến. Một Iori Yagami điển trai nhưng đầy sự lạnh lùng và chất quỷ đến lạnh người. Chúng ta cũng đã chứng kiến sự quyến rũ của Mai - nữ đấu sĩ được xem là gợi cảm nhất trong KOF, và còn nhiều nhân vật khác nữa. Tất cả, đều được xây dựng chính xác đến từng chi tiết.

Chưa dừng lại ở đó, nét nổi bật trong hệ thống đồ họa game còn nằm ở việc luân phiên thay đổi bối cảnh sàn đấu, các ải. Mỗi câu chuyện, cửa ải gắn liền với một nhân vật đều có sự thay đổi không gian một cách thích hợp nhất. Qua đó, game tạo được sự đa dạng, sinh động, không gây nhàm chán cho người chơi trong quá trình trải nghiệm. Đồng thời, việc đan xen những đoạn hội thoại, thước phim ngắn xoay quanh cốt truyện game, thông qua nét vẽ "tả thực" nhân vật cũng tạo nên được sự thích thú cho những người chơi muốn tìm hiểu về cốt truyện.

Âm thanh đậm chất “đối kháng”

Phải thừa nhận rằng, mình là fan của các tựa game đối kháng. Vì thế, ngay khi đeo tai nghe và cảm nhận 2 từ K.O và Ready Go của KOF AllStar VNG - Quyền Vương Chiến được giữ nguyên vẹn như bản gốc, mình thực sự bị thuyết phục. Giọng đọc mạnh mẽ, rõ ràng, được nhấn nhá với một phong cách rất đặc trưng mà không tựa game nào có được. Không ngoa khi nói rằng, 2 cụm từ này chính là linh hồn của một tựa game đối kháng, là sự mở đầu và kết thúc của hàng ngàn cuộc chiến cân não, căng thẳng và kịch tính.

Nếu hệ thống đồ họa thể hiện được những chi tiết nhỏ nhất về tạo hình, phong cách chiến đấu của từng nhân vật, thì đặc trưng âm thanh của họ cũng được xây dựng rất tỉ mỉ. Không hời hợt trong việc lồng tiếng, mỗi nhân vật đều có đặc trưng riêng về âm thanh khi nói chuyện, khi ra chiêu thức, nhất là lúc dùng chiêu đặc biệt.

Sự chân thực của KOF AllStar VNG - Quyền Vương Chiến còn được miêu tả một cách chân thực hơn, khi một số game thủ còn nhận xét, " bạn chỉ cần đeo tai nghe vào, không cần xem diễn biến trận đấu cũng có thể biết được ai đang ra chiêu, ai sử dụng tuyệt chiêu đặc biệt. Bởi lẽ, chất lượng âm thanh của KOF AllStar VNG - Quyền Vương Chiến rất sinh động và chân thực, nhất là khi bước vào những trận chiến vượt ải hay thi đấu".

Ngoài ra, game cũng đan xen khá nhiều các âm thanh vui nhộn trong từng đoạn hội thoai, âm thanh đặc trưng khi tham gia hoạt động, trải nghiệm các tính năng, khi thăng cấp nhân vật,... Tất cả những yếu tố này, giúp xây dựng một thế giới KOF AllStar VNG - Quyền Vương Chiến sinh động, gần gũi, dễ tiếp cận hơn, qua đo ghi điểm trong lòng game thủ.