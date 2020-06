KOF AllStar VNG - Quyền Vương Chiến: Top 6 đấu sĩ mạnh nhất chinh phục mọi thử thách

The King of Fighters AllStar - Quyền Vương Chiến (KOF AllStar VNG - Quyền Vương Chiến) sở hữu hàng trăm nhân vật đến từ 3 huyền thoại lừng lẫy một thời của tựa game thùng là King of Fighters (KOF), The Last Blade và Samurai Shodown. Với bộ kỹ năng riêng biệt, phù hợp trong từng hoàn cảnh, game cho phép người chơi tối ưu hóa khả năng sáng tạo về chiến thuật, phong cách, lối chơi hay đơn thuần là sở thích thu thập tướng.

Tuy thế, luôn có những đấu sĩ rất mạnh có thể giúp bạn đột phá sức mạnh đội hình, lật kèo trong những tình huống hiểm nghèo hay thậm chí có thể 1vs6. Vậy, họ là ai?

Kyo Kusanagi (KOF)

Ưu điểm: sát thương theo đường thẳng cao, khá cứng cáp, đa dụng ở nhiều vị trí. sát thương theo đường thẳng cao, khá cứng cáp, đa dụng ở nhiều vị trí.

Nhược điểm: Các chỉ số sát thương, HP và phòng thủ chỉ ở mức khá mà thôi!

Kyo Kusanagi là nhân vật chính trong KOF, đối thủ truyền kiếp của Iori Yagami. Dĩ nhiên, đã “main” là phải mạnh rồi! Kyo Kusanagi sở hữu sức sát thương rất tốt, với chiêu thức “cú đấm lửa” (tạm dịch vậy) gây damage theo hàng dọc. Tuy tỷ lệ cộng sát thương không mạnh như các chiêu thức đơn mục tiêu, nhưng Kyo Kusanagi hoàn toàn có thể “gánh team” trong các tình uống cân 2 hay thậm chí cân 4, nếu điều kiện thuận lợi.

Iori Yagami (KOF)

Ưu điểm: Sát thương khủng, khả năng hồi phục và lật kèo tốt Sát thương khủng, khả năng hồi phục và lật kèo tốt

Nhược điểm: Không đa dụng, khó sử dụng

Iori Yagami mang phong cách chiến đấu của một con… quỷ thứ thiệt. Vì thế, KOF AllStar VNG - Quyền Vương Chiến giữ nguyên sức mạnh này cho anh khi đưa vào game. Iori Yagami có thể gây sát thương rất lớn lên một mục tiêu, với bộ chiêu thức liên hoàn… cào cước của mình. Cùng với khả năng hồi phục trong thi đấu tuyệt vời, Iori Yagami là điển hình cho lớp nhân vật có thể… cân cả thế giới! Cơ mà, với cấp SSR, thì việc có được anh này không dễ đâu nhé!

Mai (KOF)

Ưu điểm: Sát thương đa mục tiêu cao, có hiệu ứng trên đòn đánh Sát thương đa mục tiêu cao, có hiệu ứng trên đòn đánh

Nhược điểm: lượng HP thấp, dễ bị hạ gục.

Mai chắc chắn là cô gái quyến rũ nhất nhì làng KOF AllStar VNG - Quyền Vương Chiến theo ý kiến chung của nhiều anh em! Vì thế, cô nàng dĩ nhiên cũng nằm trong top đấu sĩ mạnh, với kỹ năng sát thương lên toàn bộ đội hình đối thủ. Nhờ đó, Mai dễ dàng kết liễu nhưng đấu sĩ thấp máu của team bạn, nằm ngoài phạm vi công kích của đồng đội. Cũng bởi vì thế, Mai được lựa chọn nhiều trong đội hình thi đấu hay vượt ải của nhiều cao thủ nước ngoài!

Orochi (KOF)

Ưu điểm: Sát thương đa mục tiêu siêu khủng, đa dụng Sát thương đa mục tiêu siêu khủng, đa dụng

Nhược điểm: Lượng HP thấp, dễ bị dồn sát thương hạ gục

Orochi là “trùm cuối” mạnh nhất của KOF, nó đúng trong cả cốt truyện lẫn trong game. Thuộc cấp SSR max 5*, Orochi cho thấy độ bá đạo của mình, với skill cuối “Blend” được đánh giá là chiêu thức gây sát thương lên toàn đội hình địch mạnh nhất của KOF AllStar VNG - Quyền Vương Chiến. Không những thế, ở các cấp độ cao, vị tướng này còn sở hữu thêm kỹ năng hồi sinh, đúng chất của một “boss bất tử”.

Tachibana Ukyo (Samurai Shodown)

Ưu điểm: Sát thương cao, đa dụng, rỉa máu đối thủ tốt Sát thương cao, đa dụng, rỉa máu đối thủ tốt

Nhược điểm: khó sử dụng, lượng HP thấp.

Là đại điện cấp SSR của tựa game Samurai Shodown, Tachibana Ukyo là kiếm sĩ mạnh nhất trong KOF AllStar VNG - Quyền Vương Chiến tính cho tới thời điểm hiện tại. Kỹ năng của anh gây ra tới 6 lần sát thương lên mục tiêu. Điều thú vị trong kỹ năng này là Ukyo đánh không theo quy luật cụ thể (ngang, dọc) nào, mà sẽ ưu tiên chém mục tiêu hàng trước đi kèm với một đấu sĩ ngẫu nhiên hàng sau, với lượng sát thương rất khủng. Ukyo được sử dụng nhiều trong việc tiêu diệt nhanh đỡ đòn trong đội hình địch.

Lee Rekka (The Last Blade)

Ưu điểm: Sát thương cao trong hàng chống chịu, đa dụng. Sát thương cao trong hàng chống chịu, đa dụng.

Nhược điểm: Lượng HP và giáp không bằng những tướng đỡ đòn khác.

Lee Rekka có hình dáng và phong thái rất giống với Hoàng Phi Hồng, nên nhiều fan của The Last Blade vẫn thường gọi anh ta là Hoàng Phi Hồng cho quen thuộc. Kỹ năng của Lee Rekka khá giống với Ukyo, khi gây sát thương hệ lửa khá mạnh cho team địch theo hàng dọc, đi kèm hiệu ứng thiêu đốt kể địch. Để bù đắp cho nhược điểm máu thấp, các chiêu thức của Lee Rekka đều đi kèm các buff có lợi như miễn thương, khiên chắn hay hồi phục.

Những nhân vật kể trên đều có những điểm nổi bật riêng của mình. Sức mạnh của họ sẽ được phát huy toàn bộ nếu người chơi có thể áp dụng chính xác vào từng hoàn cảnh cụ thể trong trận đấu. Tuy thuộc cấp SSR (cấp cao nhất của KOF AllStar VNG - Quyền Vương Chiến ở thời điểm hiện tại), nhưng họ vẫn có những hạn chế nhất định. Dĩ nhiên, việc khai thác nhược điểm của họ sẽ phụ thuộc rất nhiều vào chiến thuật và đấu sĩ bạn sử dụng, bởi KOF AllStar VNG - Quyền Vương Chiến còn hàng trăm đấu sĩ cái tên khác, như băng của Kula, hồi máu của Athena Asamiya chẳng hạn.

