Mortal Kombat 11 tiếp tục xôn xao về nhân vật mới

Boon - Giám đốc sáng tạo của Mortal Kombat 11 tại NetherRealm Studios, đã úp mở thông tin về một nhân vật mới với một dòng tweet có bài hát nổi tiếng của Queen “Bohemian Rhapsody”. Thông tin mù mờ đến mức Boon đã đưa một manh mối khác là yêu cầu các game thủ tập trung vào lời bài hát: “Hãy mở mắt ra, nhìn lên bầu trời và xem”. Thế nhưng vẫn chưa có ai đoán chính xác nhân vật được đề cập đến là ai.

Vì vậy Boon tiếp tục đưa ra gợi, lần này là đoạn giới thiệu cho bộ phim A Nightmare On Elm Street của Wes Craven. Boon đã phải nói rõ rằng anh ấy không nói về ngôi sao điện ảnh Freddy Krueger - người đã được giới thiệu trong một game Mortal Kombat.

Các game thủ đã đồn đoán về việc Ed Boon đang nói đến ai. Hai giả thuyết phổ biến nhất là nhân vật Ermac trong Mortal Kombat cổ điển, hoặc ngôi sao được đồn đại từ lâu của bộ phim Evil Dead - Ash Williams.

Lập luận cho nhân vật Ermac trong Mortal Kombat 3 liên quan đến nạn nhân trôi nổi trong đoạn trailer phim A Nightmare On Elm Street. Các game thủ cho rằng rằng người ta sẽ thấy kẻ thù của Ermac trôi nổi, liên quan đến sức mạnh của anh ta khi họ "nhìn lên bầu trời và xem." Ermac đã là một nhân vật được mong đợi kể từ khi phát hành Mortal Kombat 11 vì anh đã từng tham gia nhiều trò chơi Mortal Kombat trước đó.

Khả năng còn lại là Ash trong phim The Evil Dead do Sam Raimi đạo diễn. Lý do là một nhân vật trong A Nightmare on Elm Street được nhìn thấy đang xem The Evil Dead, nhưng mối liên hệ với bài hát Queen là mỏng manh hơn. Một số người cảm thấy nó có thể liên quan đến một áp phích mang tính biểu tượng cho The Evil Dead có hình một người phụ nữ nhìn lên bầu trời trong khi cố gắng thoát khỏi vòng vây của thây ma.

Lý do chính cho việc Ash trở thành nhân vật DLC là anh ta đã bị đồn thổi, úp mở và phủ nhận nhiều lần trong năm qua. Sự việc bắt đầu vào năm ngoái với âm thanh cưa máy ở cuối đoạn trailer Mortal Kombat 11 và tiếp tục với những rò rỉ khác. Trong khi nhiều người có thể quan tâm đến việc Ermac quay trở lại, Ash cũng rất phù hợp khi theo sau các nhân vật phim xếp hạng R khác sẽ trở thành chiến binh trong suốt loạt phim, bao gồm Kẻ hủy diệt , Freddy, Jason , Xenomorph và Predator. Hy vọng rằng câu trả lời sẽ trở nên rõ ràng hơn khi Boon tiếp tục tung ra nhiều thông tin hơn.

Mortal Kombat 11 hiện đã ra mắt trên PC, PS4, Switch và Xbox One.