Nhất Mộng Giang Hồ VNG mở thử nghiệm phiên bản PC

Được đánh giá là 1 trong những tựa game nhập vai đáng chơi nhất năm 2021, Nhất Mộng Giang Hồ VNG đã gây chú ý trong cộng đồng game thủ từ khi “nhá hàng” những thông tin đầu tiên. Tính đến hết tháng 8, cổng đăng ký trước của tựa game này đã ghi nhận gần 300.000 lượt ghi danh. Ngày tương ngộ của các “lãng khách” trong Nhất Mộng Giang Hồ cũng không còn xa khi nhà phát hành VNG đã thông báo thời gian đợt thử nghiệm mở rộng đầu tiên trong tháng 9 này.

Theo đó, giai đoạn Alpha Test của Nhất Mộng Giang Hồ VNG sẽ kéo dài từ 10:00 ngày 2.9 đến 18:00 ngày 8.9. Cần lưu ý đây là bản thử nghiệm dành cho PC, người chơi sẽ cần có máy tính với hệ điều hành Windows để tham gia trải nghiệm.

Trong phiên bản thử nghiệm này, game thủ sẽ được khám phá một thế giới giang hồ chân thực, tự do và rộng lớn. Bản đồ Tiêu Dao Đại Giang Hồ với tổng diện tích hơn 20 triệu mét vuông, các địa danh liên kết chặt chẽ với nhau không giới hạn. Hệ thống thất đại môn phái được chăm chút tỉ mỉ từ dung mạo, phục trang cho đến bộ chiêu thức có một không hai.

Đặc biệt, Nhất Mộng Giang Hồ VNG sở hữu lối chơi hoàn toàn khác biệt so với các game cùng thể loại. Đây cũng chính là yếu tố làm nên thành công của tựa game này trên thị trường quốc tế. Với mong muốn mang đến “trải nghiệm tự do ở mức độ cao hơn” cho dòng game MMORPG võ hiệp truyền thống, Nhất Mộng Giang Hồ VNG cho phép người chơi thoả sức phát triển theo ý của mình: tự do trưởng thành, tự do tương tác, tự do lựa chọn hướng đi.

Mặc dù được phát triển trên nền tảng mobile, Nhất Mộng Giang Hồ VNG còn tạo điều kiện tối đa cho người chơi khi có thể trải nghiệm game bằng cả máy tính (PC) và thiết bị di động. Tựa game này dự kiến sẽ ra mắt phiên bản dành cho cả 3 hệ điều hành: Android, iOS và Windows trong thời gian tới.

Để “có suất” thử nghiệm Nhất Mộng Giang Hồ VNG, game thủ cần đăng ký trước tại trang chủ trò chơi. Lưu ý chọn đúng phương thức đăng nhập (sẽ dùng khi trải nghiệm game), điền đầy đủ và chính xác các thông tin theo yêu cầu để không bỏ lỡ bất kỳ quyền lợi nào khi game ra mắt chính thức.

Nhất Mộng Giang Hồ VNG cũng đang cho phép người chơi đăng ký trước để sở hữu hàng loạt quà tặng hấp dẫn khi game ra mắt chính thức. Đồng thời, khi chia sẻ thông tin và mời bạn bè cùng khám phá thế giới giang hồ rộng lớn này, game thủ còn có cơ hội sở hữu ngay các quà tặng giá trị: iPhone 12 Promax 128GB, bàn phím cơ E – DRA, chuột Logitech G903 HERO.

Ngoài ra còn có các phần thưởng độc quyền thương hiệu Nhất Mộng Giang Hồ như: lót chuột, áo thun, doll Hương Soái, hay combo voucher trị giá 100.000Đ của ZaloPay.