One Punch Man: The Strongest hứa hẹn mang đến nhiều thú vị cho game thủ Việt

One Punch Man: The Strongest được đánh giá là một sản phẩm có chất lượng tốt, bằng chứng là sự phổ biến trên nhiều quốc gia có nền công nghiệp game mạnh và thị trường khó tính như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan. Game cũng đã có mặt tại thị trường Đông Nam Á vào năm 2020 và sắp được VNG phát hành độc quyền tại Việt Nam.

Về gameplay, One Punch Man: The Strongest có lối chơi theo dạng thẻ tướng kết hợp nhập vai. Người chơi sẽ điều khiển một đội nhân vật, trải qua các màn chơi chinh phục kẻ địch từ yếu đến mạnh. Kèm theo đó sẽ là việc sưu tầm các nhân vật trong game được xếp hạng phẩm chất theo N, R, SR, SSR. Các nhân vật cũng được phân làm các nhóm riêng là các anh hùng, quái vật và ngoài vòng pháp luật.

Đặc trưng của One Punch Man: The Strongest chính là tách phần cốt truyện thành một tuyến riêng và bám sát theo diễn biến gốc thay vì phải biến tấu khi đặt chung với nhiệm vụ đánh quái. Chính vì vậy game thủ vừa có thể đánh quái theo hành trình nhiệm vụ vừa thưởng thức trọn vẹn các tình huống chính xác theo cốt truyện. Có những nhiệm vụ cực kỳ nhàn nhã chỉ theo dõi diễn biến rồi bấm 1 cái là hoàn thành. Tuy nhiên, cũng không ít nhiệm vụ khó khăn, lắt léo, đòi hỏi người chơi phải “nổ não” mới có thể vượt qua.

Một điểm nhấn khác là hệ thống tiến cấp nhân vật trong One Punch Man: The Strongest có sự liên kết chặt chẽ giữa các thành phần. Người chơi sẽ phải tăng đồng bộ các sức mạnh như cấp chính, kỹ năng, sao, cấp màu đến một mức tương đồng mới có thể có sức mạnh cao nhất cho nhân vật. Chính điều này giữ cho game thủ phải tăng sức mạnh nhân vật một cách ổn định và tham gia nhiều hoạt động trong game để tìm nguyên liệu chứ không thể đóng cửa đập cấp vèo vèo một cách vô nghĩa.

Game cũng có những hoạt động cực kỳ sáng tạo và vui nhộn như hệ thống nhà riêng. Tại đây người chơi có thể đặt cùng lúc 6 anh hùng làm khách đi lại trong nhà và tương tác với họ để nhận thưởng, thách đấu hoặc trả lời câu hỏi trắc nghiệm nhận quà.

Đặc biệt phong trào “chơi tượng” figurine đậm chất Nhật Bản cũng được tái hiện qua tủ trưng bày trong nhà. Game thủ sẽ mở khóa tượng các nhân vật khi sở hữu họ trong kho tướng. Hoặc cũng có thể tìm các loại bệ kê tượng đặc biệt vừa đẹp lại vừa cộng chỉ số bổ trợ cho chiến đấu.

Được biết, One Punch Man: The Strongest sẽ vận hành trên cả 2 nền tảng game mobile là iOS và Android. Game hiện đã cho phép game thủ Việt đăng ký tải trước ở cả hai hệ điều hành này. Nhà phát hành VNG ghi nhận gần 100.000 lượt đăng ký. Các phần thưởng hot như máy chơi game Sony Playstation 5 (PS5), iPhone 12 Pro Max, Apple watch, AirPod, áo Skechers One Punch Man cùng nhiều code hấp dẫn cũng sẽ được trao đến tay những game thủ may mắn nhất.