PS Plus tháng 3 hé lộ hai tựa game miễn phí hấp dẫn

Đến hẹn lại lên, vào những thời điểm cuối tháng, thông tin về các trò chơi miễn phí từ dịch vụ PS Plus lại được hé lộ chính thức đến cộng đồng game thủ PlayStation 4 (PS4). Hai cái tên được xướng lên lần này là Shadow of the Colossus và Sonic Forces.

Shadow of the Colossus (2018) là phiên bản làm lại của tựa game cùng tên, được xem là huyền thoại của hệ máy PS2 vào những năm 2005. Cơ chế đồ họa của phiên bản mới được đánh giá rất cao, đem đến những khung cảnh hoành tráng, những trận đấu trùm long trời lở đất mà ít có tựa game nào khác tái hiện được. Đây cũng là trò chơi mà nhiều người sử dụng dịch vụ PS Plus đã chờ đợi từ lâu. Hiện tại, Shadow of the Colossus đang có giá bán 19.99 USD.

Trong khi đó, Sonic Forces là tựa game Platform có đồ họa khá ấn tượng, mang đến cả hai chế độ chơi tùy vào sở thích của game thủ: Classic (dạng camera màn hình ngang" và Modern (camera tự do nặng tính hành động). Ngoài ra, trò chơi còn gây ấn tượng do sở hữu cơ chế tạo nhân vật tự do. Sonic Forces cũng có giá bán 19,99 USD.