Tựa game kinh dị SOMA đạt doanh thu ấn tượng

Frictional Games là một studio có trụ sở tại Thụy Điển đã luôn theo đuổi thể loại kinh dị kể từ khi thành lập vào năm 2006. Kể từ khi Amnesia : The Dark Descent ra mắt thành công rực rỡ, Frictional Games đã chuyển cho studio The Chinese Room để phát triển Amnesia: A Machine For Pigs, tuy nhiên tựa game này không thành công như bản gốc. Với khó khăn của Amnesia: A Machine For Pigs, Frictional Games đã quay lại tự phát triển SOMA và Amnesia: Rebirth.