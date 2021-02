Valve và Netflix kết hợp để ra mắt series hoạt hình Dota

Series phim Dota này sẽ được ra mắt vào tháng 3 tới đây.

Dota: Dragon’s Blood sẽ chính thức lên Netflix vào ngày 25/3/2021, và là chuỗi phim mới nhất được chuyển thể từ game trên nền tảng này. Series sẽ có 8 tập, kể về câu chuyện của Davion, “một Dragon Knight (Kỵ sĩ rồng) nổi tiếng muốn dọn dẹp bọn scourge khỏi thế giới”.

Bộ phim sẽ được thực hiện bởi Studio MIR, trước đây được biết đến với các series đình đám khác như The Legend of Korra, Voltron: Legendary Defender, Young Justice và phiên bản hoạt hình siêu anh hùng DC The Death of Superman.

Studio MIR cũng đang thực hiện một series hoạt hình khác dựa trên The Witcher với tựa “The Witcher: Nightmare of the Wolf”.

Đây không phải là lần đầu tiên Valve chuyển thể game của mình lên các nền tảng khác. Trước Dota, Team Fortress 2 cũng chuẩn bị được hoạt hình hóa trên Adult Swim, nhưng cuối cùng đã bị hủy. JJ Abrams cũng đã thảo luận về các kế hoạch cho bộ phim Portal. Dota 2 chính là sản phẩm đầu tiên được hiện thực hóa. Liệu series này có chiếm được cảm tình và sự ủng hộ của các fan Dota hay không, chúng ta hãy chờ xem nhé.