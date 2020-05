Vì sao Mafia 1 Remake đang khiến cộng đồng game thủ xôn xao ?

Dù vậy, rất đáng tiếc là dòng game Mafia lại không thành công về mặt doanh thu, do ít nhiều chịu sự cạnh tranh khốc liệt từ dòng game Grand Theft Auto - trò chơi cũng được đánh giá là kén người chơi hơn so với Grand Theft Auto. Bên cạnh đó, một lý do khách quan khác là cả Mafia phần 2 và 3 đều không vượt qua được cái bóng của phần đầu tiên.

Mới đây, 2K đã chính thức xác nhận sự trở lại của bộ ba game Mafia với tên gọi Mafia Trilogy, phát hành trên cả PC, Xbox One và PS4. Dù thông tin chi tiết chỉ được công bố vào ngày 19.05, nhưng các thông tin rò rỉ bên lề đã hé lộ nhiều chi tiết quan trọng. Cụ thể, phần đầu tiên sẽ được Remake (làm lại hoàn toàn) với tên gọi Mafia: Definitive Edition, trong khi phần hai và ba của seríe cũng sẽ được tối ưu đồ họa (Remastered) để trở nên lung linh hơn.

Vì sao Mafia: Definitive Edition bất ngờ trở thành cái tên được quan tâm bậc nhất?

Trong bộ ba, phiên bản Remake Mafia: Definitive Edition đang nhận được sự quan tâm cực lớn của cộng đồng game thủ toàn cầu, lấn át hoàn toàn hai phiên bản còn lại của Mafia Trilogy. Thậm chí, không quá khi nói rằng Mafia: Definitive Edition là một trong những cái tên được quan tâm bậc nhất giai đoạn quý 3 năm 2020 (theo lịch phát hành rò rỉ là 28.08.2020).

Dù vậy, rất không may mắn cho Mafia khi trò chơi phát hành đúng thời điểm Grand Theft Auto: Vice City ra mắt. Với lối chơi nặng tính thực tế, kén người chơi hơn so với Vice City, cốt truyện không hợp với đối tượng game thủ trẻ tuổi, đồng thời thua xa về tính giải trí , giá trị chơi lại và yếu tố tự do trong cấu trúc gameplay... khiến Mafia đã thua toàn diện trong "kèo" đối đầu này. Phần còn lại đã thuộc về lịch sử, ngày nay, Mafia được xem là một trong những game xuất sắc nhưng ít được biết đến và đánh giá đúng mực, trong khi Grand Theft Auto: Vice City đã trở thành huyền thoại và là một trong những trò chơi có tầm ảnh hưởng bậc nhất suốt hai thập kỷ vừa qua. Không ít ý kiến cho rằng, nếu không bị so sánh với Vice City và được nhìn nhận một cách công bằng, Mafia hoàn toàn có thể được xem là một trong những trò chơi hay nhất mọi thời đại.