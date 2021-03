VLTK Mobile: 5 hoạt động liên server được game thủ quan tâm hàng đầu

Để liệt kê tất tần tật hệ thống tính năng và hoạt động của Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile (VLTK Mobile) quả là một thử thách không hề dễ dàng. Bởi gần 5 năm có mặt tại thị trường Việt Nam, tựa game MMORPG kiếm hiệp tình duyên này liên tục tung ra nhiều phiên bản cập nhật chất lượng. Mỗi phiên bản mới lại bổ sung nhiều hoạt động thú vị và hấp dẫn nhằm đáp ứng nhu cầu trải nghiệm của game thủ. Sau đây là 5 hoạt động “đắt khách” nhất VLTK Mobile tính đến thời điểm hiện tại, bạn đã tham gia hết chưa?

Tu luyện Hiệp Khách Đảo

Đây là hoạt động mới nhất VLTK Mobile, vừa xuất hiện tại phiên bản Hàn Băng Huyền Thủy vào ngày 24.3 vừa qua. Hiểu đơn giản, Hiệp Khách Đảo là bãi train quái với cách chơi hoàn toàn mới, được nâng cấp cả về số lượng lẫn “chất lượng” quái. Đồng thời, hoạt động này cũng mở rộng phạm vi ra toàn server nhằm giúp game thủ có thêm cơ hội tiếp xúc và cọ xát với nhiều người hơn. Game thủ có thể tự do tổ đội để tham gia hoạt động này.

Trận địa Hiệp Khách Đảo được chia thành hai vòng: bản đồ Dã Ngoại bên ngoài và bản đồ chính Hiệp Khách Đảo. Điểm Kinh Nghiệm giành được tại bản đồ chính sẽ cao hơn so với các bản đồ Dã Ngoại. Vào các khung giờ 11h, 13h, 16h và 20h, game thủ còn có cơ hội tham gia các sự kiện đặc biệt gồm: Sự kiện Bảo Rương xuất hiện các loại Bảo Rương, ẩn chứa nhiều phần thưởng bất ngờ và thú vị; Sự kiện Trừng Ác xuất hiện các Võ Lâm Ác Đồ và Sự kiện Tinh Anh với sự xuất hiện của các loại Quái Tinh Anh, thách thức kỹ năng PK, đánh quái của game thủ. Trận địa Hiệp Khách Đảo được chia thành hai vòng: bản đồ Dã Ngoại bên ngoài và bản đồ chính Hiệp Khách Đảo. Điểm Kinh Nghiệm giành được tại bản đồ chính sẽ cao hơn so với các bản đồ Dã Ngoại. Vào các khung giờ 11h, 13h, 16h và 20h, game thủ còn có cơ hội tham gia các sự kiện đặc biệt gồm: Sự kiện Bảo Rương xuất hiện các loại Bảo Rương, ẩn chứa nhiều phần thưởng bất ngờ và thú vị; Sự kiện Trừng Ác xuất hiện các Võ Lâm Ác Đồ và Sự kiện Tinh Anh với sự xuất hiện của các loại Quái Tinh Anh, thách thức kỹ năng PK, đánh quái của game thủ.

Đợt đầu tiên của Tu Luyện Hiệp Khách Đảo diễn ra từ 24.3 đến 3h59 ngày 2.4.2021. Đợt đầu tiên của Tu Luyện Hiệp Khách Đảo diễn ra từ 24.3 đến 3h59 ngày 2.4.2021.

Thiên Hạ Hội Võ

Sàn đấu võ thuật 3vs3 liên server này lần đầu tiên “nổ ra” vào tháng 10.2020. Thiên Hạ Hội Võ được xem là giải đấu liên “hot” nhất vào thời điểm bấy giờ. Với cơ chế thi đấu chuyên nghiệp, Thiên Hạ Hội Võ được chia làm hai vòng thi gồm Đấu Xếp Hạng và Chung Kết.

Mong muốn mang đến cơ hội thể hiện bản lĩnh, tranh tài võ học giữa các game thủ khắp thiên hạ, đồng thời đảm bảo sự cân bằng giữa các đội tham gia, VLTK Mobile quy định “cào” bằng lực chiến cho tất cả tổ đội. Tuy nhiên, việc thoải mái lựa chọn môn phái và trang bị (áp dụng ở vòng Đấu Xếp Hạng) đã phần nào giúp game thủ thể hiện bản lĩnh, tạo nên chất riêng-độc-lạ giữa dàn cao thủ trùng trùng điệp điệp nơi võ đường. Đồng thời, người chơi cũng cảm thấy thoải mái và tự tin hơn trong việc thể hiện kỹ năng lẫn chiến thuật bổ trợ giữa các thành viên trong đội. Mong muốn mang đến cơ hội thể hiện bản lĩnh, tranh tài võ học giữa các game thủ khắp thiên hạ, đồng thời đảm bảo sự cân bằng giữa các đội tham gia, VLTK Mobile quy định “cào” bằng lực chiến cho tất cả tổ đội. Tuy nhiên, việc thoải mái lựa chọn môn phái và trang bị (áp dụng ở vòng Đấu Xếp Hạng) đã phần nào giúp game thủ thể hiện bản lĩnh, tạo nên chất riêng-độc-lạ giữa dàn cao thủ trùng trùng điệp điệp nơi võ đường. Đồng thời, người chơi cũng cảm thấy thoải mái và tự tin hơn trong việc thể hiện kỹ năng lẫn chiến thuật bổ trợ giữa các thành viên trong đội.

Lãnh Thổ Chiến

Đại chiến bang liên server này được biết đến là một trong những hoạt động nổi bật, làm mưa làm gió vào năm 2019. Trận địa Lãnh Thổ Chiến được thiết kế giống như một bàn cờ vây khổng lồ, nơi các bang phải chiếm từng cứ điểm, liên kết chúng với nhau tạo thành “vùng đất” của mình.

Mục tiêu của hoạt động này chính là chiếm cứ được càng nhiều lãnh thổ càng tốt, level lãnh thổ càng cao thì số lượng phần thưởng nhận về sẽ tăng theo tương ứng. Thế trận Lãnh Thổ Chiến được nhận xét giống bàn cơ vây bởi cách chơi đánh - cắt đứt lãnh thổ trong Lãnh Địa Chiến. Đây là cách chơi đề cao tính liên kết giữa các lãnh địa trên bản đồ, giữa chúng bắt buộc phải có đường kiên kết với nhau và với thành chính. Nếu đường liên kết bị cắt đứt khi có một nơi bị bang khác chiếm, các lãnh thổ bị cắt liên kết khỏi thành chính sẽ trở thành trung lập. Mục tiêu của hoạt động này chính là chiếm cứ được càng nhiều lãnh thổ càng tốt, level lãnh thổ càng cao thì số lượng phần thưởng nhận về sẽ tăng theo tương ứng. Thế trận Lãnh Thổ Chiến được nhận xét giống bàn cơ vây bởi cách chơi đánh - cắt đứt lãnh thổ trong Lãnh Địa Chiến. Đây là cách chơi đề cao tính liên kết giữa các lãnh địa trên bản đồ, giữa chúng bắt buộc phải có đường kiên kết với nhau và với thành chính. Nếu đường liên kết bị cắt đứt khi có một nơi bị bang khác chiếm, các lãnh thổ bị cắt liên kết khỏi thành chính sẽ trở thành trung lập.

Nếu không phải là người chơi thuộc hệ đam mê chiến thuật thì các game thủ “chăm cày” cũng khó lòng bỏ qua hoạt động này của VLTK Mobile. Đơn giản là vì Lãnh Thổ Chiến có rất nhiều phần thưởng đáng giá. Nếu không phải là người chơi thuộc hệ đam mê chiến thuật thì các game thủ “chăm cày” cũng khó lòng bỏ qua hoạt động này của VLTK Mobile. Đơn giản là vì Lãnh Thổ Chiến có rất nhiều phần thưởng đáng giá.

Công Thành Chiến liên server

Được xem là bản nâng cấp của hoạt động Công Thành Chiến (CTC) hàng tuần, CTC Liên Server diễn ra vào các ngày Chủ Nhật mỗi 2 tuần một lần, bắt đầu từ tháng 7.2020 (trong phiên bản VLTK Mobile: Bá Chiến Mỹ Nhân). Điểm số game thủ tích lũy được khi tham gia các lượt CTC là một cơ sở để xác định quyền tham dự trận đấu cao cấp mang tên CTC Liên Server này.

Nguyên tắc đánh CTC Liên Server chính là công không thủ. Như vậy, mỗi lần đến hoạt động, tất cả các bên tham gia đều phải đánh lại từ đầu, không có bang thủ thành. Nguyên tắc đánh CTC Liên Server chính là công không thủ. Như vậy, mỗi lần đến hoạt động, tất cả các bên tham gia đều phải đánh lại từ đầu, không có bang thủ thành.

Bản đồ có 3 giai đoạn, lần lượt là Lâm An Ngoại Thành, Lâm An Vương Thành và Lâm An Nội Thành. Hoạt động chiến đấu bao gồm phá cổng thành, chiếm Long Trụ, chiếm Vương Tọa. Bang hội chiếm được càng nhiều Long Trụ và Vương Tọa thì được càng nhiều Lực Thống Trị, căn cứ vào tổng Lực Thống Trị cuối cùng mà xếp hạng. Bang hội hạng nhất Lực Thống Trị chiếm giữ Lâm An, thủ lĩnh bang hội trở thành Thành chủ.

Đại Hội Võ Lâm

Có thể nói đây là chiến trận lớn cũng như có “thâm niên” nhất trong Top 5 hoạt động được game thủ quan tâm hàng đầu tại VLTK Mobile. Kể từ năm 2017 đến nay, đều đặn mỗi năm 2 mùa, Đại Hội Võ Lâm quy tụ hàng ngàn game thủ trên khắp server. Chính vì thế, đây được xem là giải đấu kịch tính và hấp dẫn bậc nhất trong năm của tựa game mobile kiếm hiệp này.

Sau 4 năm tổ chức, cách thức tham gia Đại Hội Võ Lâm đã trở nên quen thuộc đối với đại đa số người chơi VLTK Mobile: nhân vật từng đạt top 50 Hoa Sơn Luận Kiếm trong thời gian trước đó 6 tháng; lập chiến đội đánh Song Đấu, Tam Đấu, Tứ Đấu để chọn ra 16 đội lọt vào thi đấu vòng chung kết giành ngôi vị Võ Lâm Chí Tôn. Thành tích cuối cùng phụ thuộc vào lực chiến và chiến thuật của mỗi đội. Sau 4 năm tổ chức, cách thức tham gia Đại Hội Võ Lâm đã trở nên quen thuộc đối với đại đa số người chơi VLTK Mobile: nhân vật từng đạt top 50 Hoa Sơn Luận Kiếm trong thời gian trước đó 6 tháng; lập chiến đội đánh Song Đấu, Tam Đấu, Tứ Đấu để chọn ra 16 đội lọt vào thi đấu vòng chung kết giành ngôi vị Võ Lâm Chí Tôn. Thành tích cuối cùng phụ thuộc vào lực chiến và chiến thuật của mỗi đội.

Tham gia Đại Hội Võ Lâm không chỉ là dịp để người chơi phô diễn lực chiến, khả năng PK mà còn có cơ hội sở hữu vô số kỳ trân dị bảo quý hiếm. Đặc biệt, mục tiêu tối thượng của người chơi tham dự Đại Hội chính là vị trí Võ Lâm Chí Tôn danh giá, cũng là danh hiệu cao nhất của giải đấu. Tham gia Đại Hội Võ Lâm không chỉ là dịp để người chơi phô diễn lực chiến, khả năng PK mà còn có cơ hội sở hữu vô số kỳ trân dị bảo quý hiếm. Đặc biệt, mục tiêu tối thượng của người chơi tham dự Đại Hội chính là vị trí Võ Lâm Chí Tôn danh giá, cũng là danh hiệu cao nhất của giải đấu.

Tải game VLTK Mobile tại: https://go.onelink.me/Cvd7/3b2760fd

Trang chủ VLTK Mobile: http://vltkm.zing.vn/