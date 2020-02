AMD Radeon RX 5600 XT - Thêm lựa chọn cho phân khúc game 1080p

Radeon RX 5600 XT có xung nhịp ở chế độ gaming là 1.375 MHz và xung nhịp Boost tăng lên đến 1.560 MHz. Kết quả là sản phẩm mang hiệu suất lên tới 7,19 TFLOPs.

Đồng thời, 5600 XT có bộ nhớ GDDR6 lên tới 6GB, xung nhịp 1.500 MHz (hiệu dụng12.000 MHz), bus 192 bit. Đáng nói là sản phẩm chỉ có mức tiêu thụ điện năng (TDP) 150W, nhưng hầu hết chỉ hoạt động ở mức 120W.

Radeon RX 5600 XT mạnh hơn Radeon RX 590 khoảng 2 lần, trong đó điện năng tiêu thụ thấp hơn 33%. Đó là những con số ấn tượng khi so sánh một sản phẩm tầm trung với sản phẩm flagship cũng chỉ ra mắt cách đây không lâu.

So với đối thủ Nvidia, RX 5600 XT mạnh hơn trung bình khoảng 15% so với GeForce GTX 1660 Ti trong những tựa game AAA và thể thao điện tử. Thậm chí, khi so với GeForce GTX 1660 Super, VGA của AMD vẫn nhỉnh hơn một chút.