Benchmark nhanh MSI MPG Z590 Gaming Pro Carbon WiFi cùng 11900K

MSI MPG Z590 Gaming Pro Carbon WiFi có hiệu năng nhìn chung tốt hơn người tiền nhiệm khá nhiều. Với sự hỗ trợ PCIe 4.0 và WiFi 6E ngay từ đầu, game thủ có một lựa chọn hấp dẫn cho các hệ thống chiến game cao cấp.

Bo mạch chủ có thể hỗ trợ tối đa 128GB RAM, có nhiều cổng USB và tích hợp HDMI 2.0.

Cần lưu ý là MSI MPG Z590 Gaming Pro Carbon WiFi được trang bị sẵn 2 cổng nguồn 8-pin cho CPU, đủ để gánh kèo Intel Core i9-11900K. Sự chuẩn bị này cho phép game thủ có thể yên tâm ép xung vi xử lý để bổ sung sức mạnh cũng như kéo thêm được vài FPS trong game. Chế độ ép xung của sản phẩm còn có thể đẩy RAM lên tốc độ 5.333MHz.

Thanh Niên Game đã có một bài đánh giá chung về thiết kế cũng như tính năng cơ bản của MSI MPG Z590 Gaming Pro Carbon WiFi trước đây, và trong khuôn khổ bài này, chúng ta sẽ cùng xem hiệu năng thực tế của sản phẩm như thế nào.

Hệ thống thử nghiệm Bo mạch chủ: MSI Z590 MPG Gaming Pro Carbon WiFi

Vi xử lý: Intel Core i9-11900K

VGA: MSI GamingX 5700XT

RAM: 32GB TeamGroup Xtreem 3200MHz

Ổ cứng: 1TB WD SN850

Nguồn: Corsair RM850

Tản nhiệt nước AIO: MSI MAG CoreLiquid 360R

Thùng máy: MSI Sekira 100P

Thử nghiệm thuật toán

Ở phần này, MSI Z590 MPG Gaming Pro Carbon WiFi cho thấy sự cạnh tranh sòng phẳng với những bo mạch chủ thuộc phân khúc giá cao hơn. Điểm số đạt được của bo mạch chủ ở những phần thử nghiệm 3DMark FireStrike và 3DMark TimeSpy là ổn.

Kết quả thử nghiệm

3DMark FireStrike: 31012 điểm tổng thể, 28190 điểm vật lý

3DMark FireStrike: 16570 điểm tổng thể, 12592 điểm CPU

PCMark 10 Express: 8523 điểm

GeekBench 5: 10255 điểm đa nhân, 1788 điểm đơn nhân

.7zip: 96510 điểm giải nén, 64623 điểm nén

SiSoft Sandra 2020: 38,52 GB/giây

Thử nghiệm game

Toàn bộ các tựa game được thử nghiệm ở độ phân giải 1080p và thiết lập đồ họa ở mức cao nhất có thể. Một lần nữa, điểm số của MSI Z590 Gaming Pro Carbon WiFi tiếp tục ngang ngửa với các bo mạch chủ có giá thành cao hơn khác.

Kết quả thử nghiệm game

Assassin’s Creed: Odyssey: 105 FPS

Battlefield 1: 190 FPS

Rise of the Tomb Raider: 232 FPS

Shadow of the Tomb Raider: 120 FPS

Far Cry 5: 145 FPS

Metro Exodus: 133 FPS

Tiêu thụ điện năng trên MSI Z590 MPG Gaming Pro Carbon WiFi nhìn chung là khá ổn, đạt 75,3W khi nghỉ và 307W ở mức hoạt động tối đa.

Kết luận

MSI Z590 MPG Gaming Pro Carbon WiFi là một sản phẩm có nhiều tính năng hấp dẫn, hiệu năng tốt so với mức chi phí đầu tư. Khi so sánh với những bo mạch chủ có mức giá cao hơn, chiến binh của MSI tỏ ra không hề thua kém. Những điểm số benchmark cho thấy sự kết hợp của bo mạch chủ này với Intel Core i9-11900K là rất hợp lý.