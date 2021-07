Điện thoại game tầm trung OnePlus Nord CE 5G

Những sản phẩm thuộc thương hiệu OnePlus luôn có giá thành trên hiệu năng tốt, và Nord CE 5G cũng không phải là ngoại lệ. Trong lần ra mắt này, thiết bị được trang bị nhiều tính năng hấp dẫn cùng cấu hình mạnh cho game và màn hình chất lượng.

Kế tiếp thành công của phiên bản Nore 5G, Nore CE 5G (Core Edition) giữ lại phần lớn các ưu điểm làm nên thành công của người tiền nhiệm, bổ sung thêm một chút

Tổng quan

Ngoại hình của OnePlus Nord CE 5G không khác nhiều so với đàn anh Nord 5G trước đó. Sự khác biệt nhỏ đến từ màn hình kích thước 6,43 inch (so với 6,44 trên Nord) và camera selfie đơn (so với 2 camera mặt trước).

Sử dụng chất liệu nhựa cho vỏ máy, OnePlus Nord CE 5G tương đối gọn và nhẹ. Nhìn chung, sản phẩm dễ cầm nắm trên tay. Mặt lưng của điện thoại có thể đổi màu theo góc nhìn. Màn hình AMOLED của Nord CE 5G cũng là một điểm cộng, sáng rõ và có tốc độ quét 90Hz đem lại trải nghiệm hình ảnh, giải trí mượt mà.

Dung lượng RAM 8GB và bộ nhớ trong 128GB giúp lưu trữ thoải mái, cùng khả năng đa nhiệm mượt mà. Hiện tại, đây là phiên bản duy nhất của Nord CE 5G được bán tại Việt Nam, với mức giá 8,99 triệu đồng cùng nhiều chương trình khuyến mãi khác nhau tùy thuộc vào đại lý.

OnePlus trang bị sẵn cho Nord CE 5G củ sạc nhanh Warp Charge và ốp lưng nhựa cứng chất lượng. Người dùng không cần phải mua thêm các phụ kiện bên ngoài mà vẫn có đầy đủ sự bảo vệ cần thiết cho chiếc điện thoại yêu của mình.

Phần mềm

Mặc định, điện thoại được cài đặt sẵn giao diện Oxygen OS phiên bản 11, phát triển trên nền Android 11. Giao diện có nhiều tính năng hỗ trợ cho nhu cầu giải trí và chơi game. Chế độ tối ưu cho game ở nhiều cấp độ khác nhau giúp người dùng vừa có trải nghiệm mượt mà vừa không bị làm phiền khi đang chiến đấu. Đồng thời, các shortcut trong chế độ game giúp game thủ có thể dễ dàng chụp ảnh màn hình hoặc quay lại video để biên tập và hậu kì sau khi chơi xong. Cấu hình phần cứng của điện thoại đủ mạnh để thực hiện các tác vụ trên mượt mà khi đang chơi game.

Máy ảnh

Sản phẩm có cụm 3 máy ảnh mặt sau với cảm biến chính 64MP cùng 1 máy ảnh selfie 16MP, có thể bắt được các khung hình chất lượng ở điều kiện môi trường đủ sáng. Ở chế độ chân dung, phần ảnh nền được làm nhòe tốt và độ phân giải có thể được thiết lập lên 1080p với tốc độ khung hình 60 FPS trong lúc thoại video.

Được tích hợp chống rung điện tử, máy ảnh mặt sau của OnePlus Nord CE 5G hoạt động tốt so với các thiết bị tầm trung khác. Hình ảnh sống động và màu sắc được tái tạo tự nhiên. Độ tương phản và chi tiết hình ảnh cũng tốt nhưng chỉ vừa đủ để chia sẻ trên mạng xã hội.

Màn hình

Đây là một trong những điểm mạnh của OnePlus Nord CE 5G so với các điện thoại khác trong phân khúc. Sở hữu tấm nền AMOLED với độ sáng có thể được đẩy lên đến 766 cd/m2, rất sáng và tiện dụng trong điều kiện thiếu sáng. Đây là điều mà các game thủ “cày đêm” rất thích. Ngoài ra, tốc độ quét màn hình 90Hz và tốc độ lấy mẫu cảm ứng 180Hz sẽ giúp bạn thao tác được mượt mà hơn khi chơi game, cũng như các chuyển động nhanh và siêu nhanh được diễn ra nhuyễn hơn, không bị bóng mờ.

Hiệu năng và trải nghiệm game

OnePlus Nord CE 5G được trang bị SoC Snapdragon 750G mới của Qualcomm dành cho các thiết bị di động tầm trung. Vi xử lý này sử dụng đồ họa Adreno 619, đủ dùng cho các nhu cầu chiến game vừa phải cũng như sử dụng các ứng dụng biên tập hình ảnh và đồ họa nặng khác. Ngoài ra, Snapdragon 750G còn có khả năng kết nối 5G, đảm bảo tương thích với các nhu cầu kết nối mạng hiện đại nhất.

Trải nghiệm thực tế cho thấy, OnePlus Nord CE 5G có thể chiến game mượt ở tốc độ khung hình cao 60FPS khi kích hoạt đồ họa cao nhất. Những tựa game được thử nghiệm gồm có Exos Heroes, Summoners War: Lost Centuria và Liên Minh Huyền Thoại: Tốc Chiến.

Các phần thử nghiệm thuật toán cũng đem lại kết quả tốt cho tân binh của Qualcomm. Kết quả cụ thể như sau:

Geekbench 5.3 đơn nhân: 627 điểm

Geekbench 5.3 đa nhân: 1752 điểm

Vulkan Score 5.3: 1062 điểm

OpenCL Score 5.3: 1215 điểm

Đáng chú ý là Snapdragon 750G hoạt động mát mẻ, không bị nóng khi sử dụng lâu cũng như chơi game nhiều. Đó là một trong những yếu tố khiến cho thiết bị trở thành bạn đồng hành thân thiết cho mọi game thủ. Ngoài ra, khi sạc, dù Warp Charge đem lại tốc độ nạp năng lượng nhanh cho thiết bị nhưng vẫn không phát nhiệt quá nhiều. Game thủ hoàn toàn có thể thoải mái vừa sạc vừa chơi game. Phần nóng nhất của điện thoại khi hoạt động 100% công suất chỉ đạt dưới 43 độ C.

Thời lượng pin

OnePlus Nord CE 5G có thể sạc từ 0 đến 100% trong vòng 1 giờ đồng hồ. Pin dung lượng 4500mAh và Oxygen OS 11 với nhiều tính năng tối ưu giúp tiết kiệm năng lượng tốt, giúp điện thoại có thể trụ được cả ngày dài với các tác vụ hỗn hợp, từ chơi game đến xem phim xen kẽ trong quá trình sử dụng. Nếu chỉ lướt web, điện thoại trụ được 15 giờ đồng hồ và khi dùng OnePlus Nord CE 5G cho việc xem phim, bạn có thể thưởng thức liên tục 20 giờ phim. Đó là các số liệu có được khi kích hoạt tốc độ quét 90Hz, và bạn hoàn toàn có thể có được nhiều thời gian sử dụng hơn khi chỉnh thông số này xuống 60Hz.

Kết luận

Màn hình kích thước lớn, tấm nền AMOLED với tốc độ quét 90Hz, kết nối 5G cùng SoC Snapdragon 750G mới nhất của Qualcomm là những ưu điểm lớn trên OnePlus Nord CE 5G, biến thiết bị thành một điện thoại chiến game tốt, giải trí mượt mà và làm việc ổn định. Mức giá 8,99 triệu đồng của sản phẩm với bộ phụ kiện chất lượng đi kèm cũng tương đối phù hợp với đại đa số người dùng ở thời điểm hiện tại.