FSP CMT340 và Hyper K 600W–Cặp đôi bảo vệ cho hệ thống tầm trung

CMT340 và Hyper K 600W là các bổ sung mới trong dải sản phẩm rất rộng của FSP. CMT340 là một thùng máy cỡ trung (mid-tower) có thể lắp được các bo mạch chủ ATX và tản nhiệt nước AIO 360mm, và Hyper K 600W sẽ là lựa chọn cho các hệ thống chiến game sử dụng vi xử lý Intel Core i9-10900 (không K) hoặc AMD Ryzen 7 3700X cùng VGA từ 3060 Ti trở xuống.

Cặp đôi sản phẩm hứa hẹn sẽ là người bạn đồng hành lý tưởng cho những hệ thống máy tính tầm trung, trong đó thùng máy CMT340 với 4 quạt ARGB đi kèm rất hấp dẫn. Nếu chia nhỏ, các đèn ARGB chất lượng thường tốn hết khoảng tối thiểu 500.000 đồng chi phí.

FSP CMT340

Thùng máy CMT340 được trang bị kính ở mặt trước cũng như cạnh hông, và lưới tổ ong ở 2 mặt còn lại. Sản phẩm có kích thước vừa đủ cho các cách bố trí bàn làm việc khác nhau.

Một trong những ưu điểm của FSP CMT340 chính là nắp hông kính cường lực của sản phẩm được thiết kế khá thông minh. Cụ thể, phần này được trang bị lẫy ở cạnh dưới, qua đó hạn chế tình trạng bị rớt kính và có thể gây ra bể kính khi mở ốc ở mặt sau như các thùng máy bố trí lẫy ở 2 cạnh bên. Sau khi mở các ốc ở mặt sau thì tấm kính cường lực vẫn nằm chắc chắn trên thùng máy cho đến khi được chủ động hạ xuống.

Như đã nói, FSP CMT340 được trang bị sẵn 4 quạt ARGB 120mm với 3 quạt ở mặt trước đóng vai trò đẩy khí và 1 quạt ở mặt sau làm nhiệm vụ hút khí nóng ra ngoài. Đây là thiết kế đối lưu khí cơ bản ở các thùng máy tính hiện nay. Tấm kính ở mặt trước hở ra một chút so với phần thép bên trong, giúp cho 3 quạt hút có thể lấy được nhiều không khí từ bên ngoài hơn. Các quạt ARGB đi kèm có thể thay đổi hiệu ứng đèn được thông qua nút bấm trên thùng máy hoặc gắn dây cáp lên bo mạch chủ để tùy biến bằng phần mềm riêng của từng hãng.

Các quạt đi kèm có công suất lớn, chỉ đáng tiếc một chút là không có nút điều chỉnh tốc độ quay. Tuy nhiên, nhìn chung khi hoạt động thì bộ 4 quạt đi kèm không gây ra tiếng ồn đáng kể, chỉ phát hiện được khi ở trong các phòng cực kì yên tĩnh.

Ngoài các quạt đang được trang bị sẵn, người dùng có thể bổ sung thêm 2 quạt 120mm ở mặt trên cùng của CMT340. Ngoài ra, không gian bên trong của sản phẩm tuy đã chứa 3 quạt đứng ở mặt trước, nhưng vẫn đủ không gian cho người dùng bố trí thêm 1 rad 360mm của các tản AIO hoặc dàn nước độ thêm.





FSP CMT340 tương thích với các bo mạch chủ kích thước ATX/M-ATX/Mini-ATX, và gắn được các VGA rời cỡ lớn có độ dài 350mm và chiều cao 160mm trở lại. Phần để nguồn của thùng máy được khoét rỗng để người dùng có thể khoe các nguồn có tích hợp đèn RGB. Khu vực bố trí nguồn còn có một tấm chắn đi kèm, để sử dụng kết hợp với các PSU có kích thước nhỏ hơn tiêu chuẩn. Thùng máy có 2 khay HDD 3,5 inch được che lại, và 2 ổ cứng SSD 2,5 inch.

Các cổng kết nối mở rộng của CMT340 tương đối cơ bản, bao gồm 2 cổng USB-A 3.0 và cổng cắm tai nghe, micro.

Có thể thấy, FSP CMT340 rất phù hợp cho nhiều lựa chọn xây dựng hệ thống từ đầu. Với giá bán lẻ dưới 1,6 triệu đồng, bạn có được một thùng máy 2 mặt kính cường lực sang trọng, chất liệu thép dày cao cấp và có sẵn 4 quạt ARGB sành điệu.

FSP Hyper K 600W

Đi kèm với thùng máy chất lượng của FSP là nguồn Hyper K 600W chuẩn 80 Plus White. Đây là một sản phẩm được sinh ra cho các hệ thống tầm trung trở lại, có giá mềm và hiệu năng tốt. Dải nguồn thuộc nhóm Hyper K của FSP có 3 mức công suất 500W, 600W và 700W, trong đó PSU Hyper K 700W có thêm một đầu nguồn CPU 4+4 pin dành cho các vi xử lý cao cấp như Intel Core i9-10900K hoặc Ryzen 9 5900X. Chứng nhận 80 Plus White cam kết hiệu năng khoảng 85% cho nguồn so với thông số định danh. Dĩ nhiên, trong thực tế bạn vẫn có thể khai thác hết công suất 600W của sản phẩm.

Hyper K 600W không phải là một nguồn có thiết kế dạng mô-đun (cáp tháo rời được). Dây cáp của nguồn bọc nhựa, có thể đi dây thoải mái bên trong thùng máy. Dây cấp nguồn 24 pin cho hệ thống được bọc lưới, chống nhiễu điện. Quạt đi kèm của nguồn hoạt động êm ái, đảm bảo lưu thông khí tốt nhưng không gây quá nhiệt. Sản phẩm có đầy đủ các chứng nhận bảo vệ gồm CE/TUV/KC/RCM/EAC và OVP/OCP/SCP.

Số lượng dây cáp của nguồn được trang bị như sau: 1 dây cáp 24 pin (cho vi xử lý), 1 dây cáp 4+4 pin (cho vi xử lý), 1 dây cáp có 2 đầu PCIE 6+2 (cho VGA trung và cao cấp), 2 dây SATA với 6 cổng nguồn SATA, 1 dây Molex với 3 cổng 4 pin, 1 dây nguồn floppy.

Đáng lưu ý là, đường điện chính (+12V) của FSP Hyper K 600W được thiết kế tập trung vào một đường dây duy nhất, đem lại sự ổn định cho nguồn trong các điều kiện sử dụng khắc nghiệt (máy tính hoạt động 100% công suất trong thời gian dài, hoặc VGA liên tục được nhồi điện). Do đó, sản phẩm có thể gánh được các vi xử lý trung cao cấp cũng như các VGA từ Nvidia RTX 3060 Ti trở lại.

FSP Hyper K 600W được bảo hành 5 năm, có giá bán lẻ 1,369 triệu đồng.

Kết luận

Với bộ đôi FSP CMT340 và Hyper K 600W, game thủ có một lựa chọn bảo vệ cả trong lẫn ngoài cho hệ thống máy tính của mình mà không tốn quá nhiều chi phí (khoảng 3 triệu đồng). Với thiết kế đẹp, có sẵn quạt ARGB chất lượng và phù hợp với nhiều bo mạch chủ khác nhau, bạn sẽ muốn đặt CM340 ở những nơi lộ thiên trên bàn làm việc, giải trí để mọi người cùng chiêm ngưỡng. Hyper K 600W với mức công suất cao, chuẩn 80 Plus White, và đầy đủ chứng nhận bảo vệ, sẽ đảm bảo luôn cấp năng lượng đầy đủ cho hệ thống.