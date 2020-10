Genshin Impact xuất hiện bản đồ họa Pixel siêu nhẹ

Genshin Impact do hãng miHoYo phát hành trên các nền tảng gồm iOS, Android, PC và PS4 nhưng yêu cầu đồ họa “khủng” mới có thể chơi game mượt mà. Theo nhà phát hành (NPH), cấu hình tối thiểu cho smartphone để chơi được tựa game này đối với Android là phiên bản hệ điều hành 7.0 trở lên, RAM tối thiểu 3GB, chip Snapdragon 845 và bộ nhớ trống không dưới 8GB. Trong khi đó, để chơi trên iOS người dùng cần iOS 9 và khuyến nghị cho các máy từ iPhone 8 Plus trở về sau.

Dù vậy, cấu hình trên cũng chỉ đủ để chơi Genshin Impact ở cấu hình thấp nhất, chấp nhận đôi lúc gặp tình trạng lag, đứng hình và chất lượng đồ họa tệ. Chưa kể chơi game trong thời gian liên tục sẽ rất nhanh nóng máy.

Không cam chịu phải nhịn chơi tựa game yêu thích, một game thủ tại Trung Quốc đã quyết định tạo ra phiên bản Genshin Impact siêu nhẹ (link tải game: https://m.wb0311.com/game/9605.html) dành cho chiếc điện thoại đời “Ơ kìa” của mình và phù hợp trên các smartphone cấu hình thấp khác. Tất nhiên người chơi không thể đòi hỏi đồ họa cao hay độ chi tiết như phiên bản gốc.

Tuy nhiên, phiên bản này hiện chỉ hỗ trợ tiếng Trung Quốc, không có các ngôn ngữ khác.

Game thủ này đã tải bản cài Genshin Impact phiên bản đồ họa pixel lên diễn đàn TapTap và miễn phí cho tất cả mọi người. Trước đó, video mô tả cách chơi của tựa game làm lại này nhanh chóng nhận được sự thích thú từ các game thủ nói chung và fan chơi Genshin Impact nói riêng. Mang phong cách pixel như hệ máy NES cũ, game vẫn có các nhân vật mang phong cách Anime như bản gốc.

Genshin Impact phát hành toàn cầu trên các nền tảng từ cuối tháng 9. Bị tố “nhái” rất nhiều từ tựa game The Legend of Zelda: Breath of Wild nổi tiếng trên hệ Nintendo, Genshin Impact càng gây được sự chú ý hơn. Chỉ tính riêng Android, sau 3 tuần phát hành, game đã có hơn 10 triệu lượt tải. NPH cho biết chỉ sau 2 tuần ra mắt, tựa game đã hòa vốn, mang về cho miHoYo hơn 100 triệu USD.