Hãng phần cứng game Razer đạt lợi nhuận cao nửa đầu năm 2021

“Razer đã có một nửa đầu năm rất ấn tượng. Bên cạnh sự thành công của các phân khúc kinh doanh cốt lõi nhờ vào sự phát triển không ngừng của toàn ngành công nghiệp, kết quả tài chính xuất sắc của Razer còn được thúc đẩy nhờ vào vị thế thương hiệu mạnh và cộng đồng người dùng trung thành, song song với đó là khả năng sản xuất những sản phẩm và dịch vụ mang tính cải tiến và đột phá trong thị trường, cũng như đội ngũ thực thi đem lại hiệu quả,” - Min-Liang Tan, Đồng sáng lập và Giám đốc điều hành của Razer cho biết.

Ông Min-Liang chia sẻ thêm: “Trong tương lai, tiến độ tăng trưởng mạnh mẽ, nền tảng vững chắc cũng như những cơ hội đầy tiềm năng của thị trường là những yếu tố khiến chúng tôi tự tin rằng khi đó chính là thời điểm phù hợp để mở rộng quy mô kinh doanh của Razer. Chúng tôi dự định tái đầu tư một phần lợi nhuận cả năm vào những lĩnh vực có tiềm năng bứt phá cao như Razer Gold và Razer Fintech, đồng thời đẩy mạnh đầu tư vào các cơ hội phát triển mới trong hệ sinh thái Razer. Chúng tôi tin rằng những khoản đầu tư chiến lược này sẽ giúp xây dựng một nền tảng đầy mạnh mẽ, thúc đẩy Razer đạt được tham vọng tăng trưởng dài hạn cũng như đem lại những giá trị vượt trội cho các cổ đông.”

Cụ thể, Razer đạt doanh thu cao kỉ lục, đạt 752 triệu USD và có mức tăng trưởng 68% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này đạt được là do nhu cầu tăng cao khi phải làm việc và giải trí tại nhà. Biên lợi nhuận gộp của hãng chạm mức 27,1% so với 22% của năm 2020, thông qua sự cải thiện phần ở lợi nhuận của phân khúc phần cứng. Con số lợi nhuận ròng tổng cộng là 31,3 triệu USD, tăng gần gấp đôi so với 17,7 triệu USD của năm ngoái.