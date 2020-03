Laptop game HP Pavilion 15 – Chiến binh bóng đêm

HP Pavilion 15 có thiết kế không khác nhiều với phiên bản năm ngoái, với sự thay đổi nằm ở cách bố trí các cổng kết nối ở 2 cạnh bên. Sản phẩm có nhiều cấu hình từ Ryzen 5, 7 đến Intel Core i5 và Core i7 thế hệ thứ 9 đối với CPU và VGA rời GTX 1650 hoặc GTX 1660 Ti. Đó là những phần cứng mới nhất và mạnh nhất tính đến thời điểm này.

Ở các phiên bản sử dụng vi xử lý Ryzen (5 hoặc 7) và Intel Core i7-9750H, HP Pavilion 15 có màn hình 144Hz, phù hợp cho các game thủ thể thao điện tử chuyên nghiệp.

Thiết kế

HP Pavilion 15 có thiết kế như một chiếc siêu xe, 2 lỗ thông gió ở cạnh sau được tạo hình tương tự như đuôi xe sang. Về tổng thể, máy sử dụng tông màu đen và xanh lá, mạnh mẽ và cứng cáp, đúng nghĩa là một chiếc máy tính xách tay dành cho game thủ.

Bên cạnh 2 lỗ thông gió ở cạnh sau, máy còn có khe tản nhiệt ở mặt dưới, cũng là nơi đặt 2 quạt làm mát. Không giống như những máy tính xách tay game khác thường cố làm mỏng thân máy, qua đó mặt đáy thường tiếp xúc cận với bề mặt bàn, và không thoát nhiệt tốt dẫn đến việc gây nóng cho các linh kiện bên trong khi sử dụng trong thời gian dài, HP Pavilion 15 có chân đế cao, giúp cho không khí được lưu thông tốt hơn. Tuy nhiên, thiết kế này sẽ làm cho bề mặt bàn nóng hơn khi sử dụng hết công suất của thiết bị. Dù sao, bảo vệ các linh kiện bên trong của máy tính vẫn được ưu tiên hơn.

Cổng kết nối

Số lượng cổng kết nối trên HP Pavilion 15 khá phong phú, với 4 cổng USB 3.2, trong đó có 1 đầu Type-C Gen 2, hỗ trợ xuất hình theo chuẩn DisplayPort. Ngoài ra, máy còn có 1 cổng HDMI 2.0, 1 cổng tai nghe và mic 3,5mm và cổng Gigabit Ethernet. Để phục vụ cho các nhu cầu làm việc đa dạng, sản phẩm được HP tích hợp thêm khe cắm thẻ nhớ SD tốc độ cao (75MB/giây).

Bàn phím và bàn di chuột

HP trang bị cho Pavilion 15 bàn phím kích thước đầy đủ với bộ phím số bên tay phải. Các phím được bố trí với khoảng cách hợp lý và chiều cao vừa phải, thuận tiện cho việc soạn thảo và chơi game. Để đồng bộ với thiết kế tổng thể, bàn phím có đèn nền LED xanh lá. Một điều đáng tiếc là 2 nút điều hướng lên và xuống cũng như dải phím F có kích thước nhỏ, không “ngầu” như các bàn phím dành cho game thủ khác.

Bàn di chuột của máy có kích thước lớn, nhạy và phản hồi nhanh. Với việc hỗ trợ thao tác đa điểm, người dùng có thể làm các tác vụ biên tập và chỉnh sửa hình ảnh nhanh chóng trên HP Pavilion 15 khi cần thiết mà không phải sử dụng chuột ngoài.

Màn hình

Màn hình là điểm mạnh của HP Pavilion 15. Bên cạnh kích thước 15,6 inch tiêu chuẩn như các dòng máy game khác, tấm nền IPS với độ phân giải FullHD và tốc độ quét 144Hz, độ sáng 324cd/m2 sẽ đem lại ưu thế cho máy so với những đối thủ trong cùng phân khúc giá. Theo cảm nhận, Pavilion 15 có màn hình sáng, rõ nét, màu sắc hiển thị trung thực và nhìn chung sinh động hơn đa phần các màn hình laptop game tầm trung hiện tại. Đặc biệt, HP đã lắp ráp cẩn thận để sản phẩm không bị hở sáng, cũng như có trải nghiệm hình ảnh ổn định ở tất cả các góc nhìn.

Hiệu năng

Intel Core i7-9750H và GTX 1660 Ti Max-Q là rất đủ để có thể chiến được các tựa game AAA. Để “phụ họa” cho bộ đôi trên, HP còn trang bị cho Pavilion 15 16GB RAM tốc độ 2.666Hz, 512GB ổ cứng SSD NVMe và 1TB ổ cứng HDD. Đó là những gì bạn có được cho một cỗ máy game tầm trung dưới 30 triệu đồng.

Thử nghiệm với một số tựa game ở thiết lập đồ họa cao nhất, HP Pavilion 15 có kết quả như sau:

Far Cry 5: 79 FPS.

Rise of the Tomb Raider: 38 FPS.

Tom Clancy Ghost Recond Wildlands: 41 FPS.

Shadow of the Tomb Raider: 44 FPS.

Nhiệt độ cao nhất của CPU trong quá trình trải nghiệm là 81 độ C, và khi bật hệ thống tản nhiệt của HP, máy có nhiệt độ trung bình khoảng 73 độ C. Đối với VGA, nhiệt độ trung bình đạt khoảng 66 độ C. Nhìn chung, đó là các thông số khá tốt nếu so với sức mạnh mà thiết bị có được.

Ở các tác vụ sản xuất nội dung, Pavilion cũng hoàn thành ở mức khá. Cụ thể, máy đạt được 20.523 điểm Geekbench 4.3, cao hơn so với nhóm laptop game tầm trung (20.194 điểm). Máy mất 9 giây để chép file có dung lượng 4,97GB, tương đương với tốc độ 565,5MB/giây, nhanh hơn mức trung bình là 450,9MB/giây. Cuối cùng, trong bài thử nghiệm Handbrake, máy mất 11 phút và 30 giây để hoàn thành, bao gồm cả tác vụ nén video 4K xuống 1080p. Ở mục này, Pavilion 15 chậm hơn một chút so với trung bình của nhóm laptop game tầm trung (10 phút 48 giây).

Một tính năng thú vị khác của HP Pavilion 15 chính là dải loa được Bang & Olufsen thiết kế ở sát màn hình. Chất âm của B&O là khá tốt, vừa đủ lớn để có thể sử dụng trong các không gian vừa phải mà không cần đến loa ngoài.

Kết luận

HP Pavilion 15 đem lại hiệu năng tốt cho các game thủ muốn trải nghiệm những tựa game AAA nhưng không có ngân sách cho HP Omen. Với cấu hình cao nhất là Intel Core i7-9750H và Nvidia GTX 1660 Ti, máy có hiệu năng khá tốt. Nếu không có quá nhiều ngân sách, HP vẫn có những lựa chọn thấp hơn như AMD Ryzen 5 (giá khởi điểm dưới 20 triệu đồng) và Intel Core i5-9300H (trên 20 triệu đồng một chút), và VGA rời Nvidia GTX 1650 RAM 4GB. Đối với phiên bản AMD Ryzen 5 và VGA GTX 1650, đây là thiết bị dưới 20 triệu đồng duy nhất trên thị trường được trang bị màn hình có tốc độ quét 144Hz.