Nâng cấp máy tính game mini hiệu quả với RAM TeamGroup Elite 3200

Các máy tính xách tay chuyên game hiện nay được trang bị vi xử lý lên đến 6 nhân, 12 luồng (Intel Core i7-10750H và i7-10850H) hoặc 8 nhân, 16 luồng (AMD Ryzen 4900HS). Đồng thời, các hệ thống máy tính mạnh siêu nhỏ gọn trọn bộ như Intel NUC Extreme hay tự chế cũng chỉ được trang bị khe RAM Sodimm. Vì vậy, việc bổ sung cho các hệ thống này những thanh RAM tốc độ cao, giá tốt và bền bỉ như TeamGroup Sodimm Elite 16GB-3200MHz là lựa chọn hợp lý.

Thông thường, các sản phẩm Sodimm chỉ có mức xung nhịp từ 2666MHz trở lại. Việc có một sản phẩm đạt tốc độ 3200MHz như TeamGroup Elite là khá bất ngờ. Đơn cử, các máy tính sử dụng vi xử lý Intel mới nhất chỉ nhận được mức xung nhịp 2933MHz ở chế độ mặc định. Để đạt được mức xung nhịp đúng 3200MHz như định danh của TeamGroup, nhà sản xuất laptop hoặc bo mạch chủ phải cho phép người dùng tùy chỉnh trong BIOS.

Thông số kỹ thuật: Tên sản phẩm: TeamGroup Elite Sodimm 16GB

Tốc độ xung nhịp: 3200MHz

CAS: 22-22-22-52

Hiệu điện thế: 1,2V

Sản phẩm hoạt động tương thích với đại đa số các hệ thống game nhỏ gọn hiện có trên thị trường. Cụ thể, hệ thống được thử nghiệm trong bài là laptop game mới nhất của Asus – Zephyrus M15 – với cấu hình như sau:

Vi xử lý: Intel Core i7-10750H

RAM: 16GB (mặc định), và 32GB (sau khi nâng cấp)

VGA: 1660Ti 6GB

Ổ cứng: WD Black NVMe 1TB (ổ chính), và Blue NVMe SN550 1TB (ổ phụ)

Hiệu năng

Các bài thử nghiệm được thực hiện trên các tựa game phổ biến hiện nay. Kết quả cho thấy, ở thiết lập mặc định, khi hoạt động ở chế độ kênh RAM đôi (16GB x 2) kết hợp cùng TeamGroup Sodimm Elite 16GB, tốc độ khung hình ở một số game được nâng lên đến 50% so với chế độ kênh đơn (16GB RAM).

Kết quả thử nghiệm game cụ thể (FullHD, thiết lập đồ họa cao nhất):

16GB RAM

Dota 2: 87 FPS

Middle Earth: Shadow of War: 57 FPS

Shadow of the Tomb Raider: 32 FPS

Rise of the Tomb Raider: 61 FPS

Assassin's Creed: Origin: 47 FPS

The Divisions: 75 FPS

32GB RAM

Dota 2: 130 FPS

Middle Earth: Shadow of War: 70 FPS

Shadow of the Tomb Raider: 32 FPS

Rise of the Tomb Raider: 75 FPS

Assassin's Creed: Origin: 68 FPS

The Divisions: 65 FPS

Có thể thấy, trong bài thử nghiệm trên, ngoại trừ Shadow of the Tomb Raider giữ nguyên tốc độ khung hình dù sử dụng 16GB hay 32GB RAM, và The Division vì một lý do nào đó bị giảm FPS, các tựa game còn lại đều có tốc độ khung hình tăng vượt trội. Đặc biệt ở Dota 2, tốc độ khung hình được tăng thêm hơn 50% (từ 87 FPS lên 130 FPS). Bên cạnh việc cải thiện tốc độ khung hình, khởi động vào game cũng như chuyển cảnh trong các bài thử nghiệm cũng có tốc độ nhanh hơn khi sử dụng 32GB RAM.

Thử nghiệm thuật toán

Trong khi các bài thử nghiệm game cho lại kết quả rõ rệt khi nâng cấp RAM, các bài thử nghiệm thuật toán cũng cho thấy TeamGroup Sodimm Elite 16GB-3200MHz là một linh kiện tốt.

Cụ thể, sản phẩm đạt 87120 MB/giây tốc độ đọc, 83203 MB/giây tốc độ ghi, 72331 MB/giây tốc độ sao chép, và 59ns độ trễ ở AIDA64; 6675 điểm ở PCMark 10, và SuperPi 32MB đạt 420 giây. Đây là những con số khá hấp dẫn cho một thanh RAM nhỏ gọn.

TeamGroup Sodimm Elite 16GB-3200MHz xứng đáng nhận được nhiều sự chú ý hơn nữa, không phải chỉ vì là RAM laptop hiếm hoi đạt tốc độ 3200MHz, mà vì những gì mà sản phẩm thực sự đem lại khi nâng cấp hệ thống chiến game nhỏ gọn.