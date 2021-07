Những ‘vũ khí’ giúp One Punch Man: The Strongest chinh phục game thủ Việt

One Punch Man: The Strongest: https://onepunchman.onelink.me/aXJg/bc7a8b1

Cốt truyện đặc biệt khác lạ

Thông thường, các bộ truyện hoặc phim đều sử dụng cách xây dựng câu chuyện theo sự phát triển của nhân vật chính. Nhân vật trung tâm thường sẽ bắt đầu với sức mạnh rất thấp hoặc là không có, để rồi theo cơ duyên mà dần mạnh lên trải qua kỳ ngộ gặp gỡ bạn bè, vượt qua biến cố, hình thành một phong thái riêng.

One Punch Man: The Strongest rất khác, gần như đi ngược với quy luật tự nhiên - nhân vật trung tâm là chàng siêu nhân Saitama vốn đã mạnh nhất thiên hạ ngay từ đầu. Chính cách xây dựng kỳ lạ này kèm theo những tình huống đầy bất ngờ, hài hước đã khiến bộ truyện trở thành một hiện tượng lớn. Danh tiếng của Saitama đã nhanh chóng vượt khỏi Nhật Bản và lan cả sang thị trường phương Tây. One Punch Man: The Strongest ứng dụng cốt truyện của bộ truyện gốc và chuyển thể nó thành một trình tự của game giúp người chơi đắm mình vào thế giới đặc biệt riêng. Điều này hấp dẫn hơn là việc chỉ xem truyện một cách thụ động.

Cách tiếp cận sức mạnh của Saitama độc đáo

Mặc dù là một câu chuyện hấp dẫn, nhưng One Punch Man: The Strongest đã đặt ra một thách thức với các nhà chuyển thể. Đó là sức mạnh của Saitama quá bá đạo vì vậy khi chuyển lên thành game thì không thể để Saitama hoạt động như một nhân vật bình thường được. Điều đó sẽ phá vỡ cân bằng của game khi có 1 nhân vật vô địch tham gia vào chiến đấu. Nhưng nếu cắt nhân vật chính ra thì game sẽ không còn trọn vẹn nữa.

Từ đây, One Punch Man: The Strongest đã đưa ra cách xử lý của mình: Saitama được đưa khỏi cuộc chơi chính nhưng sẽ xuất hiện rất nhiều thông qua một chức năng riêng mang tên Saitama. Đó là một tổ hợp nhiều hoạt động hàng ngày được gắn với hình ảnh nhân vật chính, nó cũng phản ánh hoạt động thường nhật của nhân vật có sự tham gia tác động của người chơi.

Đơn cử như chức năng “quest”, người chơi sẽ chọn các nhiệm vụ mà Saitama thực hiện hằng ngày như bài tập 4 động tác được nhắc trong truyện hay các hành động như xem TV, ăn chuối. Chức năng Saitama cung cấp nhiều lợi ích cho người chơi khi tham gia hoạt động như các nguyên liệu tiêu hao, tăng cường sức mạnh cho đội chiến đấu theo dạng kỹ năng nội tại. Nó cũng phản ánh chính xác cuộc sống biệt lập và khép kín của Saitama trong truyện gốc.

Ngôi nhà đầy thú vui

Ngoài căn phòng của Saitama, người chơi còn được cung cấp một căn nhà riêng với nhiều hoạt động cực kỳ hấp dẫn được gọi là nhà riêng (Home). Tại đây, người chơi có thể tạo các buổi tiệc và mời bạn bè đến tham dự. Trong nhà có sẵn một tủ Figurine, một thú chơi không thể thiếu của những người đam mê truyện tranh và văn hóa Nhật. Các tượng nhân vật được trưng bày sẽ tự động mở khi bạn quay tướng ra nhân vật này. Kèm theo đó là các bệ trang trí sưu tầm có thể tăng sức mạnh cho đội hình chiến đấu. Thậm chí nó có cả một bảng mục tiêu nâng cấp tướng tương ứng theo bộ tượng.

Nhà riêng có khu vực dành cho luyện tập giúp tăng sức mạnh nhân vật. Bên cạnh đó là một phòng thí nghiệm với nhiều hoạt động thu thập nguyên liệu nâng cấp kỹ năng Core cho các nhân vật, khu vực dành cho hoạt động “request”. Đây là các nhiệm vụ chờ mà bạn có thể điều các nhân vật mình đang có tham gia và nhận thưởng sau khi đếm ngược kết thúc.

Các sự kiện và chức năng sinh động

Máy chủ Đông Nam Á vừa trải qua đợt sự kiện mừng sinh nhật 1 tuổi và sau đó được triển khai tiếp sự kiện chào hè (summer wars). Sự kiện dành cho mùa hè này gần như là một chuỗi đi màn được thiết kế riêng cho mùa hè với nhiều màn chơi, nhiều độ khó để thử thách sức mạnh của game thủ. Kèm theo đó là các phần thưởng sau mỗi màn và các phần thưởng tích điểm để đổi qua shop riêng.

Các chức năng chung cũng có độ đa dạng rất mạnh. Các thử thách hằng ngày, phụ bản cày nguyên liệu, đấu trường… đều chia làm nhiều hạng mục nhỏ với nhiều hoạt động riêng biệt. Người chơi có rất nhiều thứ để làm khi bước vào game. Điều này rất khác với các tựa game thẻ tướng kiểu bắt buộc phải chờ đợi hồi thể lực. Nếu hết thể lực bạn vẫn có thể tham gia nhiều hoạt động ngoài lề khác mà không phải lo nhiều.

One Punch Man: The Strongest mang rất nhiều cải tiến và sáng tạo trong lối chơi kết hợp cùng một thế giới cốt truyện hấp dẫn nhưng không kém phần kỳ lạ. Đây chính là vũ khí quan trọng để tựa game này chinh phục người chơi tại thị trường Việt Nam. Hãy cùng đón chờ ngày One Punch Man: The Strongest ra mắt để tận tay trải nghiệm các tính năng đầy hấp dẫn của game vào tháng 8.2021 này.

