One Punch Man: The Strongest hài hòa từ truyện đến game

Chính vì cách tạo dựng nhân vật lạ thường này đã khiến việc chuyển thể tác phẩm lên game cực kỳ khó. Saitama sẽ được xuất hiện theo cách rất khác.

One Punch Man: The Strongest: https://onepunchman.onelink.me/aXJg/bc7a8b1

Cân bằng sức mạnh của Saitama

Đầu tiên, tân thủ sẽ mở được chức năng trợ giúp của Saitama trong trận. Chức năng này gần giống tích nộ hóa quỷ trong game MMORPG. Khi bước vào trận đấu, sẽ có hình của Saitama cùng 1 thanh tích điểm ở góc dưới bên trái màn hình. Mỗi đòn tấn công hoặc bị nhận sát thương vào đội hình, thanh này sẽ tích lên một chút. Đến khi tích đầy, Saitama sẽ xuất hiện và tung đấm đánh bay 1 kẻ địch được bạn chỉ định.

Saitama còn được dùng để minh họa cho chức năng càn quét các màn chơi hoặc boss đã hoàn thành trước đó. Chỉ với đoạn hoạt cảnh anh ta tung đấm hất bay kẻ địch và vật phẩm rơi ra là đủ “ép phê” với người chơi khác.

Chức năng riêng cho Saitama

Không dừng ở chức năng hỗ trợ trong trận hay càn quét, One Punch Man: The Strongest đã dành thêm nhiều đất diễn hơn để Saitama xứng đáng với vị thế nhân vật trung tâm.

Saitama được thiết kế một bộ tính năng riêng khá đồ sộ. Bộ tính năng này có một icon (biểu tượng) riêng trên menu (thanh công cụ), nó sẽ dẫn vào phần hoạt động của Saitama. Tại đây, có nhiều hoạt động bên lề để người chơi sinh hoạt. Đó sẽ là bài tập sức mạnh hàng ngày của Saitama, ghép tranh lưu giữa những khoảnh khắc cốt truyện, tăng điểm sức mạnh trợ lực cho đội hay những cuộc tuần tra hàng ngày đầy hài hước của anh ta.

Nhìn chung đối với Saitama, One Punch Man: The Strongest đã có cách xử lý khéo léo để anh ta không góp mặt phá game nhưng cũng không quá thiếu vắng để gây ra sự bất hợp lý.

Tách nhiệm vụ cốt truyện khỏi tiến trình đi màn nhưng vẫn có liên quan đến nhau

Cốt truyện của One Punch Man thành công ở chỗ có nhiều tình huống hài hước và trái ngược với cách diễn biến thông thường của một câu chuyện. Chính vì vậy, nhà sản xuất của One Punch Man: The Strongest đã có một quyết định táo bạo là tách phần diễn biến cốt truyện cùng với các tình huống bản lề của nguyên tác thành một hệ thống riêng.

Điều này giúp các chi tiết tréo ngoe có thể diễn ra thoải mái mà không làm người chơi cảm thấy phi lý. Hệ thống này theo sát diễn biến của phần chơi đi màn (có tên gọi là exploration). Phần đi màn sẽ chia thành các khu vực ứng với từng giai đoạn của cốt truyện và khi đến đúng thời điểm sẽ có nhiệm vụ cốt truyện xuất hiện song song với nhiệm vụ đi màn. Cách sắp xếp này vừa bảo đảm phần đi màn thử thách sức mạnh của người chơi được trơn tru nhưng cũng diễn giải tốt những tình huống thể hiện diễn biến cốt truyện gốc.

Phân loại sức mạnh nhân vật theo nội dung truyện gốc

One Punch Man: The Strongest sắp xếp phẩm chất nhân vật theo các cấp độ từ thấp lên cao như N (lục), R (lam), SR (tím), SSR (cam). Các nhân vật cũng xếp theo 5 nhóm khác nhau về xuất thân bao gồm Hero (anh hùng), Monster (quái vật), Outlaw (tội phạm), Martial Artist (võ thuật) và Other (khác). Về kỹ năng các nhân vật xếp theo 4 nhóm dựa theo nguồn gốc sức mạnh mà họ có bao gồm Hi-tech (khoa học công nghệ), Duelist (kỹ năng chiến đấu), Grappler (võ sĩ) và Esper (năng lực tâm linh).

Có thể nói One Punch Man: The Strongest đã sắp xếp hợp lý trật tự sức mạnh của các nhân vật và đưa ra một thang xếp hạng sát với truyện gốc nhất. Lấy ví dụ nhân vật khá yếu trong truyện gốc là Mumen Rider được xếp ở nhóm R (chỉ trên bọn lâu la cùi bắp nhóm N một chút), anh ta không có thế mạnh sát thương mà kỹ năng tập trung vào buff cho đồng đội là chính. Điều này rất phù hợp với tính chất của nhân vật Mumen Raider trong truyện vì anh ta ngoài thể hiện quyết tâm và chính nghĩa khiến người khác lên tinh thần thì không có sức mạnh gì vượt trội.

Ngược lại, các nhân vật lọt vào nhóm cực khủng SSR đều là những cá nhân từng thể hiện sức mạnh kinh hoàng của mình trong truyện gốc. Về các quái vật thì có một số chỉ xuất hiện thoáng qua và bị hạ chóng vánh như Vaccine Man, Subterranean King nhưng vẫn được xếp vào SSR. Nguyên nhân vì trước khi bị hạ, các nhân vật này cũng đã thể hiện sức mạnh cực lớn của mình, nếu không gặp Saitama quá sớm thì chúng cũng gây ra không ít rắc rối lớn cho hiệp hội anh hùng.

Tháng 8 này, One Punch Man: The Strongest sẽ được NPH VNG cho ra mắt chính thức tại thị trường Việt Nam. Game thủ Việt sẽ có cơ hội tiếp cận với một tựa game mobile chất lượng được thực hiện sát với nguyên tác truyện tranh tạo cảm giác như đang thực sự hòa mình vào thế giới của One Punch Man nguyên bản.

Tham khảo thông tin: https://www.facebook.com/onepunchman.zing.vn

Trang đăng ký tải trước: https://onepunchman.onelink.me/aXJg/bc7a8b1