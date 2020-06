TeamGroup ra mắt T-Force Cardea C440 NVMe với tản nhiệt bằng Sứ

T-Force Cardea C440 là ổ cứng NVMe đầu tiên trên thế giới sử dụng tản nhiệt bằng sứ, và được cấp Bằng sáng chế tại thị trường Đài Loan (mã số M595313).

Phiên bản tản nhiệt sứ có lớp vân đặc biệt, và chất liệu mới đảm bảo khả năng tán nhiệt đáng kể. Không chỉ sử dụng chất liệu mới cho ổ cứng, T-Force Cardea C440 còn có tốc độ đọc/ghi cao 5.000/4.000 MB/giây.

Với chuẩn NVMe 1.3, T-Force Cardea C440 đem lại hiệu năng chiến game ấn tượng. Lớp tản nhiệt bằng sứ giúp giảm bớt 18% nhiệt lượng tỏa ra từ ổ cứng, khi được sử dụng kết hợp với các quạt trong thùng máy. Cùng lúc, thiết bị cũng có trọng lượng nhẹ và mỏng, không bị ảnh hưởng bởi điện từ, và chịu được các mức nhiệt độ cao khắc nghiệt cũng như chống rung tốt. Các vật liệu được sử dụng cho ổ cứng đều thân thiện với môi trường, đạt được chứng nhận RoHS. Kết hợp với các hệ thống màu trắng, game thủ sẽ có một hệ thống đồng bộ cả về hiệu năng lẫn vẻ ngoài, cực kì bắt mắt. Ổ cứng chỉ dày 1mm.

T-Force Cardea C440 sử dụng NAND 3D 3 lớp, có thể đạt mức dung lượng tối đa là 2TB. Tốc độ đọc/ghi lần lượt đạt 5.000 và 4.000 MB/giây, gấp 10 lần so với ổ cứng SATA SSD truyền thống, và 1,65 lần so với ổ cứng PCIe M.2 Gen3x4. Đồng thời, thiết bị cũng hoạt động tương thích với các bo mạch chủ hiện tại sử dụng PCIe 3.0, với hiệu năng nhỉnh hơn một chút so với các ổ cứng NVMe Gen3.