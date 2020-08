Trải nghiệm nhanh Crucial P5 – Hiệu năng tốt, giá thành ổn

Crucial P5 được bán ra với các mức dung lượng 250GB, 500GB, 1TB và 2TBc, sử dụng bộ điều khiển được thiết kế bởi Micron và NAND TLC 96-lớp.

Giống như các ổ cứng khác của Crucial, P5 có 5 năm bảo hành, và có 600 TBW (lượng TeraByte được ghi tổng cộng) cho mỗi 1TB dung lượng. Đây là con số khá lớn so với người dùng thông thường. Để đạt được 600 TBW, game thủ có lẽ phải cần đến 10 năm sử dụng.

Về tổng thể, Crucial P5 có hiệu năng tương đương hoặc nhỉnh hơn một chút so với các đối thủ cạnh tranh trong cùng phân khúc.

Cụ thể, CrystalDiskMark 6 cho thấy P5 là ổ cứng NVMe chuẩn PCIe 3.0 nhanh nhất trong phần Ghi liên tục (Sequential Write) với 3041 điểm, chỉ thua một chút so với Seagate 520 (chuẩn PCIe 4.0), nhưng lại giành phần thắng trong phần Đọc liên tục (Sequential Read) với 3521 điểm. Đối với ATTO Disk Benchmark, Crucial P5 1TB đạt điểm số đọc/ghi lần lượt là 2335/2758.

Trong phần thử nghiệm với PCMark 10, Crucial đạt 1575 điểm, băng thông 229 MB/giây, và độ trễ 117ns, cao hơn tương đối so với những đối thủ cạnh tranh trực tiếp khác.

Các điểm số cao ở những bài thử nghiệm đọc/ghi đã dẫn đến khả năng khởi động game và ứng dụng của Crucial P5 được tốt hơn. Thử kích hoạt một số game như Far Cry 5, Shadow of the Tomb Raider và Battlefield V, chúng ta có thời gian khởi động lần lượt như sau: 17 giây, 20 giây và 25 giây. Thời gian khởi động như vậy nhìn chung là chấp nhận được.

Nhiệt độ hoạt động của Crucial P5 cũng khá tốt, dao động từ 45 độ đến 70 độ (hoạt động 100%). Mức nhiệt độ này không khác biệt gì so với nhiều ổ cứng NVMe hiện có trên thị trường, phù hợp để sử dụng trong cả máy tính để bàn lẫn máy tính xách tay.

Có thể thấy, Crucial P5 là một lựa chọn ổ cứng NVMe tầm trung hợp lý, có mức dung lượng lớn và hiệu năng ổn để sử dụng hàng ngày.