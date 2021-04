Twitch tiếp tục thống trị mảng stream, lượt xem gấp 5 lần YouTube

Không có một nền tảng stream nào có thể cạnh tranh được với đế chế Twitch từ xưa đến nay, và năm 2021 cũng không phải là ngoại lệ. Ông khổng lồ này dễ dàng đánh bại đối thủ kế cận của mình bằng một thế trận áp đảo.

Được báo cáo bởi Gameindustry.biz, trong quý 1/2021, Twitch chiếm 72% tổng thời gian xem stream trên toàn cầu. Đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Twitch là YouTube Gaming và Facebook Gaming do đó có thị phần rất nhỏ.

72% thời lượng xem trên Twitch trong quý 1/2021 tương đương với 6,3 tỷ giờ, tăng trưởng 97% so với cùng kì năm ngoái. YouTube Gaming cũng có sự tăng trưởng dù ít hơn, từ 1,1 tỷ giờ xem trong quý 1/2020 lên 1,4 tỷ trong quý này. Trong khi Facebook Gaming tiếp tục chiếm vị trí thứ 3, dịch vụ stream của ông khổng lồ mạng xã hội cũng cho thấy sự tăng trưởng vượt bậc, đạt 119% so với năm trước, có 1,1 tỷ giờ xem. Hơn nữa, dịch vụ của Facebook có thời lượng xem nhiều hơn 34,5% so với quý trước.

Dù vậy, cả 2 nền tảng đều bị lép vế khi so với Twitch. Về mặt tựa game được theo dõi, Riot Games chiếm thời gian xem nhiều nhất, trong đó Liên Minh Huyền Thoại và Valorant có tổng thời lượng là 834,2 triệu giờ trong quý rồi. Vị trí thứ 2 dành cho Rockstar Games, với GTA V đạt 536,4 triệu giờ xem.

Bảng xếp hạng này có vẻ sẽ không thay đổi trong nhiều năm nữa, nhưng với sự canh tranh nghiêm túc và tiềm lực không thể xem thường của YouTube Gaming lẫn Facebook Gaming, chúng ta sẽ chứng kiến nhiều sự thay đổi đáng kể trong thời gian tới. Ngôi vương của Twitch chắc chắn sẽ bị thử thách, nhưng kết quả ra sao thì phải đợi các ý tưởng táo bạo của không chỉ 2 ông khổng lồ mạng xã hội mà còn ở cả những tay chơi nhỏ hơn.