VGA DG2 mới mạnh ngang ngửa RTX 3070 và Radeon RX 6700XT

Chiếc VGA DG2 mới thấp hơn một chút so với phiên bản cao cấp nhất trong gia đình có 512 EU. Hiệu năng của thiết bị đã bị rò rỉ trên các trang benchmark, ngang ngửa với RTX 3070 và RX 6700XT.

Bên cạnh đó, phiên bản thấp nhất của dải sản phẩm DG2 với 128 đơn vị tính toán đánh bại được GTX 1650.

Cho đến thời điểm hiện tại, chiếc VGA DG2 với 448 EU chưa bao giờ được công bố, và việc sản phẩm ra mắt hứa hẹn sẽ bổ sung thêm lựa chọn hấp dẫn cho các game thủ tầm trung.

Theo báo cáo, VGA DG2 với 448 EU có mức xung nhịp 1,8GHz, chậm hơn 8% so với Radeon RX 6700XT và 5% so với RTX 3070. Trong khi đó, DG2-128EU có mức xung nhịp 1,9GHz, nhanh hơn 12% so với GTX 1650.

Vẫn chưa có thông tin chính thức về thời điểm ra mắt của dải sản phẩm VGA DG2, nhưng các thông tin rò rỉ cho thấy đại gia đình này sẽ có đầy đủ thông tin vào quý 4.2021 và chính thức lên kệ vào quý 1.2022.