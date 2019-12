Hearthstone: Bản cập nhật 16.0.5 sẽ nhắm thẳng vào class Shaman

Sau 10 ngày ra mắt, giờ đây Blizzard tung phiên bản cập nhật sức mạnh của các lá bài trong bản mở rộng Descent of Dragons của Hearthstone . Trong đó đợt cập nhật sức mạnh này chủ yếu nhắm tới bộ Shaman Galakrond.

Khi vừa ra mắt, Shaman ngay lập tức đã trở thành bộ bài có tỉ lệ thắng cao nhất tại bản mở rộng Descent of Dragons. Trong khi đó tại bản mở rộng trước đây là Saviors of Uldum, cả 2 bộ Overload và Quest của Shaman cũng đã thống trị meta. Chính vì vậy việc tới bản mở rộng mới class này vẫn nắm trùm thì cộng đồng đã kêu than rất nhiều.

Và với bản cập nhật mới, 2 quân bài bị ảnh hưởng trong giai đoạn cuối trận sẽ là Corrupt Elementalist và Mogu Fleshshaper. Corrupt Elementalist bị tăng số mana yêu cầu từ 5 lên 6. Còn Mogu Fleshshaper thì bị giảm sức mạnh nặng tay hơn khi lượng mana yêu cầu tăng từ 7 lên tới 9.

Chưa hết, 2 lá bài khác thuộc bộ Galakrond Shaman cũng bị ảnh hưởng. Sludge Slurper bị giảm từ 2 sát thương xuống còn 1. Và Faceless Corruptor bị giảm điểm tấn công từ 5 xuống còn 4.