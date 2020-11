Chung kết ĐTDV Mùa Đông 2020 - Box Gaming: 'Chúng tôi vẫn chưa hết bài'

Sự kiện Chung kết Liên Quân Mobile ĐTDV Mùa Đông 2020 Thời gian: 13 đến 20 giờ 30 chủ nhật, ngày 8.11.2020

Địa điểm: Nhà thi đấu Quân khu 7, số 202 Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM

14 giờ 35: Khai mạc

14 giờ 42: Showmatch Truyền nhân Volkath Xung Thiên Thần Tướng

15 giờ 40: Trao giải Showmatch

15 giờ 55: Phân tích đầu trận chung kết

16 giờ 10: Biểu diễn Vinh Quang & Nước Mắt x BREAK THE PRESSURE

16 giờ 18: Bắt đầu thi đấu Chung kết ĐTDV mùa Đông 2020 (Bo7)

20 giờ (dự kiến): Trao giải

