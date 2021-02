Free Fire Yomost Đấu Trường Sinh Tồn Mùa Xuân 2021: Đường đua khốc liệt

Trải qua 3 tuần thi đấu đầy kịch tính, vị trí top 1 lượt đi Vòng bảng giải Yomost Đấu Trường Sinh Tồn Mùa Xuân 2021 đã gọi tên đội tuyển “Sói Thần" God Of Wolf với 329 điểm. Ngoài ra, một số kỷ lục mới của giải Đấu Trường Sinh Tồn cũng đã được xác lập trong lượt đi bao gồm việc HEAVY là đội tuyển đầu tiên giành Booyah! dù không có điểm hạ gục nào, Box Gaming - với 20 kills, trở thành đội tuyển có lượng kill lớn nhất trong một trận đấu.

Quãng thời gian Tết cũng chính là thời gian nghỉ ngơi của các đội tuyển sau giai đoạn lượt đi để chuẩn bị bước vào một giai đoạn mới của giải với nhiều sự thay đổi cần chú ý. Lượt về Vòng bảng giải Yomost Đấu Trường Sinh Tồn Mùa Xuân 2021 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 27.2 đến 14.3.

Từ tuần thi đấu thứ 4 của Vòng Bảng, các đội tuyển sẽ được sử dụng nhân vật mới - SKYLER. Với kỹ năng “Huỷ Diệt Thành Băng" có tác dụng phá huỷ tối đa 5 tường bom keo trước mặt nhân vật, Skyler được kỳ vọng sẽ đem lại làn gió mới, giúp cho giải đấu trở nên căng thẳng, kịch tính hơn. Sự xuất hiện của nhân vật mới còn là bài kiểm tra về khả năng linh hoạt, nhanh thích nghi với thay đổi của các tuyển thủ.

Giai đoạn lượt về của giải Yomost Đấu Trường Sinh Tồn Mùa Xuân 2021 được đánh giá là vô cùng “khốc liệt" bởi nhiều lý do khác nhau. Trải qua 3 tuần thi đấu đầu tiên cộng thêm quãng thời gian nghỉ ngơi giữa mùa, các đội tuyển mới đã dần thích nghi với thiết bị thi đấu và nhịp độ của mỗi ván game. Do đó, những đội tuyển top dưới sẽ quyết tâm hơn để giành về những điểm cộng cũng như một vị trí an toàn trên bảng xếp hạng . Các pha giao tranh trong mỗi ván đấu cũng từ đó trở nên “gắt” và căng thẳng hơn.