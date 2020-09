Kết quả bốc thăm CKTG 2020: Suning của Sofm chung bảng với G2 Esports

10 đội tuyển thi đấu tại Vòng Khởi ĐỘng bao gồm đội tuyển hạt giống số 4 của LPL ( Trung Quốc ) và LEC (Châu Âu), đội tuyển hạt giống số 3 từ LCS (Bắc Mỹ), đội tuyển hạt giống số 2 của PCS (Đài Loan, Hong Kong và Đông Nam Á), và đội tuyển hạt giống số 1 của CBLOL (Brazil), LCL (CIS), LJL (Nhật Bản), LLA (Bắc Mỹ La Tinh), OPL (Châu Đại Dương) và TCL (Thổ Nhĩ Kỳ).

Và sau đây là kết quả bốc thăm chia bảng Vòng Khởi Động của CKTG 2020:

Bảng A: Team Liquid (LCS) – MAD Lions (LEC) – Legacy Esports (OPL) – Papara SuperMassive (TCL) -INTZ Esports (CBLOL).

Bảng B: LGD Gaming (LPL) – LGD Gaming (LPL) – PSG Talon (PCS) – V3 Esports (LJL) – Unicorns of Love (LCL) – Rainbow7 (LLA).

Vòng Chính Thức

Vòng chính thức sẽ bao gồm 16 đội The group stage consists of 16 teams, 12 that directly qualified and four from the play-in stage. Each group, from A to D, will play a double round-robin, best-of-one-series. The two highest-ranked teams from each group will advance to the knockout stage of the tournament.

Và sau đây là kết quả bốc thăm chia bảng Vòng Chính Thức của CKTG 2020:

Bảng A: G2 Esports (LEC) – Suning (LPL) – Machi Esports (PCS) – Suất từ Vòng Khởi Động. Bảng B: Damwon Gaming (LCK) – JD Gaming (LPL) – Rogue (LEC) – Suất từ Vòng Khởi Động. Bảng C: Team SoloMid (LCS) – Fnatic (LEC) – Gen.G (LCK) – Suất từ Vòng Khởi Động. Bảng D: Top Esports (LPL) – DragonX (LCK) – FlyQuest (LCS) – Suất từ Vòng Khởi Động.