PUBG chính thức cho phép người chơi PS4 và Xbox One lập đội

Vào hồi tháng 10.2019, Playerunknown's Battlegrounds (PUBG) đã chính thức áp dụng tính năng Cross-Play, cho phép game thủ từ hai nền tảng console là PlayStation 4 (PS4) và Xbox One có thể chơi cùng nhau. Đây được xem là bước ngoặc quan trọng để "đoàn kết" hai cộng đồng console này, vốn có quy mô nhỏ và ít sôi động hơn so với nền tảng PC.

Và đến ngày hôm nay (21.02 - Giờ Việt Nam), PUBG tiếp tục cải tiến thêm một bước ấn tượng: Cross Party Play - cho phép những người chơi trên cả hai hệ PS4 và Xbox One cùng tổ đội (Party). Với tính năng này, người chơi có thể tìm bạn bè của mình thông qua PSN Name (đối với PS4) và Xbox Live Gamer Tag (đối với Xbox One), từ đố tổ chức thành một đội và tham gia tìm trận/trải nghiệm game cùng nhau.