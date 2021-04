SBTC Esports giải thể sau mùa giải đáng thất vọng tại VCS Mùa Xuân 2021

Vào sáng hôm nay, SBTC Esports (đội tuyển hiện đang thi đấu tại giải VCS Mùa Xuân 2021 ) đã thông báo rằng họ sẽ giải thể. Thông tin này được đăng tải ngay tại trang fanpage chính thức của cả đội.

Cụ thể hơn, thông tin chi tiết tại fanpage được đăng như sau: “Rất tiếc khi phải thông báo với mọi người rằng SBTC Liên Minh Huyền Thoại sẽ dừng cuộc chơi sau khi mùa giải này kết thúc. Rất cám ơn mọi người vì đã ủng hộ mình suốt thời gian qua và cũng rất xin lỗi vì đã làm mọi người thất vọng vì kết quả không được tốt.

It’s a Sad Ending but it’s time to say goodbye“.

Có thể nói rằng thông báo này bắt nguồn từ việc đội tuyển SBTC Esports trong khoảng thời gian vừa qua đã không có thành tích thi đấu thuyết phục tại VCS. Dù rằng được đánh giá là đội tuyển cực mạnh với đội hình toàn sao như Zeros, Dia1 và Celebrity, thế nhưng họ vẫn không thể lọt vào Top 4.

Chưa kể trước đó không lâu, các fan hâm mộ đã tỏ ra khá phẫn nộ khi Zeros vô tình phát ngôn không đúng mực khiến anh bị cấm vĩnh viễn đối với toàn bộ giải đấu của Riot Games. Điều này cũng ảnh hưởng không ít đến hình ảnh của đội tuyển SBTC. Trong giai đoạn đua Top 4, các tuyển thủ đã thể hiện sự không hiểu ý cũng như hợp tác giữa các thành viên với nhau.

Hay kể cả việc cựu huấn luận viên Tinikun dù ra sức giúp đỡ nhưng cũng nhận xét rằng các thành viên trong đội đã không tập luyện một cách nghiêm túc nhất có thể. Và điều này đã ảnh hưởng rất nhiều đến thành tích của cả đội dù sở hữu các tuyển thủ được đánh giá rất cao tại giải LMHT chuyên nghiệp Việt Nam.