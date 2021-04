VALORANT Champions Tour 2021: Hé lộ các cặp đấu 'kỳ phùng địch thủ' tại vòng chung kết

Sau khi kết thúc giai đoạn vòng loại, đã có 12 đội tuyển xuất sắc điền tên mình vào Vòng chung kết VALORANT Champions Tour 2021: Việt Nam Stage 2 Challengers. Đó là những cái tên gồm: SBTC Esports, Fearus, Division X Gaming, Cerberus Esports, SYG, NHG, Kantic Gaming, 5Rs, EGO, FU, TiAMAT và YMG. Trong đó, 4 đội Fearus, EGO, Division X Gaming và SYG được xác định là 4 đội có suất hạt giống và vào thẳng lượt 2 của Vòng chung kết.

Theo kết quả bốc thăm của Ban tổ chức giải vào tối ngày 17.4 vừa qua, SBTC Esports và 5Rs sẽ là cặp đấu khai màn cho Vòng chung kết VALORANT Champions Tour 2021: Việt Nam Stage 2 Challengers. Kế đến là các trận thư hùng giữa NHG - TiAMAT, Kantic Gaming – Cerberus Esports, trong khi FU sẽ đối đầu YMG. Các trận đấu ở VCK đều sẽ được phân định kết quả bằng thể thức Best of Three (BO3) nhánh thắng – nhánh thua. Còn riêng trận chung kết tổng sẽ diễn ra theo thể thức Best of Five (BO5).

Giải sẽ chính thức diễn ra vào 15h ngày 20.4 – 25.4. Đội chiến thắng giải sẽ vinh dự trở thành nhà vô địch đầu tiên của VALORANT Việt Nam, đồng thời nhận số tiền thưởng lên tới 200 triệu đồng. Ngoài ra, hai đội tuyển có thành tích cao nhất tại VALORANT Champions Tour 2021: Việt Nam Stage 2 Challengers sẽ đại diện cho quốc gia tham dự giải đấu vô địch khu vực Đông Nam Á, diễn ra từ ngày 29.4 - 2.5. Đây cũng là cơ hội để các đại diện VALORANT Việt Nam có cơ hội vươn ra đấu trường thế giới.

Quý độc giả cùng game thủ quan tâm tới VALORANT có thể theo dõi giải đấu tại Fanpage hoặc kênh YouTube của trò chơi.