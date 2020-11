Yong Heroes tưng bừng đón sinh nhật 1 tuổi với hàng loạt sự kiện sốc

Yong Heroes là tựa game MMORPG màn hình dọc đầu tiên của khu vực Đông Nam Á, với lối chơi quen thuộc cùng đồ họa vui mắt. Từ khi ra mắt đến nay thì tựa game này luôn nằm trong top xếp hạng doanh thu, song song với sự ủng hộ từ phía cộng đồng game thủ.

Bởi lẽ các lớp nhân vật chính được thiết kế hoàn toàn mới, đồ họa 3D trong game vô cùng đẹp mắt với công nghệ đổ bóng thời gian thực, khiến thế giới võ hiệp được tái hiện vô cùng sống động và đẹp mắt.

Thời gian thấm thoát thoi đưa cũng đã vừa tròn 1 năm, và vào ngày 13.11 sắp tới đây, Yong Heroes sẽ chính thức có chuỗi sự kiện tưng bừng để mừng sinh nhật của mình với lời hứa hẹn “phiên bản Nhật cho sinh nhật chất”.

Cụ thể bằng cách đăng nhập vào trang chủ của sự kiện sinh nhật 1 năm tuổi bên dưới, người chơi có thể nhận về vô số lợi ích cho mình. Đầu tiên bằng cách đăng ký trước tại trang chủ với số điện thoại hoặc email, người chơi Yong Heroes sẽ nhận về các phần thưởng như sau :

Sau đó là thử qua hoạt động Rút thưởng đầy thú vị, rút lần 1 sẽ nhận được 1 điểm may mắn, nếu đủ điểm may mắn, lần sau rút thưởng chắc chắn sẽ nhận được một trong những phần thưởng cực phẩm, và điểm may mắn sẽ trở về 0. Người chơi có thể kiếm thêm số lần rút thưởng bằng cách đăng nhập mỗi ngày hoặc chia sẻ đến FB :